Trump descarta comicios en Venezuela y anuncia tutela de Estados Unidos por 18 meses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no habrá elecciones en Venezuela en el corto plazo y que su Gobierno asumirá una administración tutelada del país durante al menos 18 meses, con el objetivo central de reconstruir la industria petrolera. Durante ese periodo, la gestión quedará bajo la coordinación de asesores clave de seguridad nacional, aunque Trump subrayó que la responsabilidad final recaerá directamente en él. Las declaraciones se produjeron en una entrevista con NBC, dos días después de la operación “Resolución Absoluta”, que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en una instalación militar de Caracas. Ese mismo día, Maduro compareció ante un tribunal federal en Nueva York para responder por cuatro cargos vinculados a narcotráfico y tráfico de armas.

Sin elecciones “hasta recuperar la salud del país”

Tras reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, Washington descartó por completo un calendario electoral cercano. “Primero hay que arreglar el país. No se puede votar cuando no existen las condiciones mínimas”, sostuvo Trump. A su juicio, el proceso requerirá tiempo para restablecer servicios, infraestructura y capacidad institucional. Nota de interés: Maduro y Flores se declaran no culpables, mientras el mundo reclama por un gobierno democrático en Venezuela El mandatario también rechazó instalar de inmediato un Ejecutivo encabezado por la oposición que lidera María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz en 2025. Un reporte de The Washington Post sugirió que la decisión obedecía a ese reconocimiento; Trump lo negó y aseguró que el premio “no influyó” en su determinación. Medios estadounidenses recuerdan, además, la frustración del presidente con la oposición tras el fracaso de 2019 para desalojar a Maduro del poder.

Petróleo como prioridad estratégica

Trump colocó la reactivación petrolera en el centro de la agenda. Estimó que la recuperación podría lograrse en 18 meses o menos, aunque con inversiones de miles de millones de dólares. Las petroleras estadounidenses asumirían el grueso del financiamiento, con la posibilidad de subsidios desde Washington. “Costará muchísimo dinero, pero se recuperará vía ingresos o compensaciones”, afirmó. Nota de interés: María Corina Machado acusa a Delcy Rodríguez de ser ‘arquitecta de la tortura’

Equipo de supervisión y control político

La tutela estará acompañada por un grupo de altos funcionarios de máxima confianza: el secretario de Estado Marco Rubio; el jefe del Pentágono Pete Hegseth; el asesor Stephen Miller; y el vicepresidente J.D. Vance. “Cada uno aporta su especialidad”, dijo Trump, antes de reiterar: “el responsable máximo soy yo”.

Sanciones, contactos y advertencias

Trump aseguró que Rodríguez ha cooperado con Washington desde su juramentación, aunque negó contactos previos a la caída de Maduro, en contradicción con versiones de prensa. También adelantó que su Administración decidirá próximamente si levanta las sanciones que pesan sobre la actual mandataria interina. Confirmó que Rubio mantiene una comunicación fluida con ella, incluso en español. Video: Venezuela: Autoridades activan sucesión de poder tras detención de Maduro Sobre la operación que derivó en la captura de Maduro, el presidente admitió que hubo acercamientos con sectores del régimen, aunque sostuvo que se optó por un curso distinto y sin apoyo del círculo íntimo del líder chavista. Advirtió, además, que no descarta nuevas acciones militares si Caracas incumple directrices, aunque considera que no serán necesarias.

Debate interno en EE. UU.