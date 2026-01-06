Trump descarta comicios en Venezuela y anuncia tutela de Estados Unidos por 18 meses

Trump negó que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela y afirmó que la acción fue <b>'policial'</b>, dirigida contra el narcotráfico. Washington acusa a Maduro de liderar el <b>Cartel de los Soles</b>. Frente a críticas por no solicitar autorización del Congreso, el presidente aseguró contar con respaldo legislativo, aunque evitó detallar si hubo notificación previa.Incluso ante cuestionamientos de aliados conservadores como <b>Marjorie Taylor-Greene</b>, Trump afirmó que su base política respalda plenamente la decisión. 'MAGA me apoya', dijo, reivindicando su liderazgo sin matices.