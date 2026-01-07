Diputado propone bajar a 12 años la imputabilidad penal

El diputado José Antonio Pérez Barboni, del Partido Movimiento Otro Camino (MOCA), presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que propone modificar la Ley 40 de 1999, que regula el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia, con el objetivo de reducir a 12 años la edad de imputabilidad penal y endurecer las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos graves. La iniciativa fue sustentada durante la sesión del 5 de enero de 2026, en un contexto marcado por el aumento de hechos violentos atribuidos a jóvenes que, según el diputado, están siendo utilizados por el crimen organizado debido a la flexibilidad del marco legal vigente. Durante su intervención, Pérez Barboni afirmó que organizaciones criminales han encontrado en los adolescentes un “modus operandi perfecto”, al aprovechar un sistema que permite medidas cautelares leves incluso en casos de homicidio y otros delitos de alto impacto.

En ese sentido, calificó como una burla para las víctimas y para los estamentos de seguridad que un menor que comete un asesinato pueda enfrentar sanciones como la firma periódica o el impedimento de salida del país. A su juicio, quien actúa como adulto debe responder penalmente como adulto, y la ley actual ha funcionado como un “chaleco de impunidad” que protege a jóvenes que ingresan de forma voluntaria a las filas del crimen organizado. El anteproyecto plantea una reforma integral al régimen penal juvenil, que incluye devolver la edad de imputabilidad penal a los 12 años, revirtiendo modificaciones anteriores que elevaron ese límite, así como aumentar las penas para adolescentes de entre 12 y 18 años que cometan delitos como homicidio, violación, sicariato, pandillerismo y otros considerados graves. Además, propone eliminar beneficios y medidas cautelares para quienes incurran en delitos atroces, con el fin de que enfrenten sanciones desde el inicio del proceso, y endurecer las penas por corrupción de menores, apuntando directamente a los jefes de pandillas y carteles que reclutan a jóvenes para actividades delictivas.