Diputado propone bajar a 12 años la imputabilidad penal

Para sustentar la urgencia de la iniciativa, <b>el diputado de MOCA citó estadísticas del Ministerio Público correspondientes a 2025</b>, que registran 1,117 denuncias contra menores en la provincia de Panamá, 643 en Panamá Oeste, 684 en Chiriquí y 256 en Colón. Reconoció que la propuesta es polémica y que podría entrar en tensión con convenios internacionales sobre derechos de la niñez, pero sostuvo que el Estado debe priorizar los derechos humanos de las víctimas y la seguridad ciudadana por encima de las garantías de quienes cometen delitos graves. Incluso advirtió que impulsar esta reforma implica riesgos políticos y personales, al afectar lo que describió como la 'herramienta de oro' del crimen organizado.Pérez Barboni concluyó su intervención con un llamado a sus colegas diputados y a las autoridades de seguridad y justicia a abrir un debate amplio y buscar consensos que permitan enfrentar el delito desde sus causas estructurales y evitar que el sistema de justicia continúe favoreciendo al criminal. El anteproyecto inicia ahora su trámite legislativo en la Asamblea Nacional, en un momento en que Panamá vuelve a debatir el equilibrio entre la protección de los derechos de los adolescentes y la respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado.