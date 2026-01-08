Publican en ‘Gaceta Oficial’ los decretos que conceden rebajas de pena a 334 hombres y 141 mujeres

El presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante los Decreto Ejecutivo N° 1 y Decreto Ejecutivo No. 2 de 7 de enero de 2026 otorgó la medida de rebaja de pena y libertad inmediata a un total de 475 personas condenadas por delitos comunes en diversos centros penitenciarios del país.

De acuerdo con el Ejecutivo, la medida, fundamentada en el artículo No. 184 de la Constitución, busca incentivar la resocialización y aliviar el hacinamiento en el sistema carcelario.

En los decretos ejecutivos se estable que recibieron rebajas de pena 141 mujeres y 334 hombres. Entre las mujeres que recibieron rebaja de pena están Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino.

Además, en el decreto se aclaró que los beneficiados cumplieron con requisitos de buena conducta, participación en programas de estudio o trabajo y otros criterios de evaluación técnica.

El Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari registró una de las mayores cantidad de libertades con 109 beneficiarias, seguido por el centro de El Renacer con 49 casos. Mientras que del Centro Penitenciario La Nueva Joya recibieron el beneficio 71 hombres.

Ambos decretos empiezan a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.