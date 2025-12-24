Lista de rebaja de pena incluye a la esposa del exministro Guillermo Ferrufino

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó la mañana de este miércoles 24 de diciembre que fue publicada la lista de 484 personas privadas de libertad que podrían recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo establecido en la Constitución de Panamá.

En la lista destaca Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino.

De acuerdo con la entidad, la publicación del listado responde a lo dispuesto en la Ley No. 31 de 28 de mayo de 1998, sobre protección a las víctimas del delito.

Lea aquí: Lista de candidatos para ser beneficiados con rebaja de pena diciembre 2025

En cumplimiento de esta normativa, los nombres de los candidatos a la rebaja de pena serán divulgados durante tres días consecutivos, a partir de hoy, en un diario de circulación nacional.

El Mingob precisó que, durante este período, las víctimas u otras partes interesadas podrán presentar por escrito sus oposiciones ante la Dirección General del Sistema Penitenciario, a través del correo electrónico oposicionesdgsp@mingob.gob.pa.

La institución recordó que, según el artículo 184 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República la facultad de decretar indultos, rebajas de penas y conceder la libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo No. 112 del Código Penal y en el artículo No. 99 del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario.