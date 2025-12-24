Lista de rebaja de pena incluye a la esposa del exministro Guillermo Ferrufino

El <b>Ministerio de Gobierno (Mingob)</b> informó la mañana de este miércoles 24 de diciembre que fue publicada la lista de <b>484 personas privadas de libertad</b> que <b>podrían recibir rebaja de pena en los próximos días</b>, conforme a lo establecido en la <b>Constitución de Panamá</b>.En la lista destaca Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino.De acuerdo con la entidad, la publicación del listado responde a lo dispuesto en la <b>Ley No. 31 de 28 de mayo de 1998</b>, sobre protección a las víctimas del delito. <b>Lea aquí:</b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.mingob.gob.pa/lista-de-candidatos-para-ser-beneficiados-con-rebaja-de-pena-diciembre-2025/" target="_blank">Lista de candidatos para ser beneficiados con rebaja de pena diciembre 2025</a>En cumplimiento de esta normativa, los nombres de los candidatos a la rebaja de pena serán divulgados <b>durante tres días consecutivos</b>, a partir de hoy, en un <b>diario de circulación nacional</b>.El Mingob precisó que, durante este período, <b>las víctimas u otras partes interesadas podrán presentar por escrito sus oposiciones</b> ante la <b>Dirección General del Sistema Penitenciario</b>, a través del correo electrónico <b>oposicionesdgsp@mingob.gob.pa</b>.La institución recordó que, según el <b>artículo 184 de la Constitución</b>, corresponde al <b>Presidente de la República</b> la facultad de <b>decretar indultos, rebajas de penas y conceder la libertad condicional</b>, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el <b>artículo No. 112 del Código Penal</b> y en el <b>artículo No. 99 del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005</b>, que reglamenta el Sistema Penitenciario.