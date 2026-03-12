‘No me interesa’: Trump descarta Nobel de la Paz mientras tensión con Irán eleva el petróleo y agrava la crisis en Oriente Medio

La tensión en Oriente Medio volvió a intensificarse tras una serie de declaraciones y movimientos militares que impactaron la seguridad regional y el mercado energético internacional. En una entrevista con el medio conservador The Washington Examiner, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya no tiene interés en obtener el Premio Nobel de la Paz. Al ser consultado sobre si la denominada Operación Furia Épica podría mejorar su imagen ante el comité noruego, respondió de forma tajante: “No me interesa”. Sus declaraciones se producen en medio de un escenario de creciente confrontación entre Washington y Teherán, marcado por amenazas, ataques marítimos y advertencias militares en varios frentes del Medio Oriente.

Irán amenaza con mantener bloqueado el estrecho de Ormuz

La tensión aumentó después de que Mojtaba Jameneí, en su primer mensaje como líder supremo iraní, anunciara que el país mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz como medida de presión estratégica contra sus adversarios. Durante un mensaje transmitido por la televisión estatal iraní, Jameneí también lanzó una advertencia directa contra instalaciones militares estadounidenses en la región. “Si no se cierran, serán atacadas”, señaló, en referencia a las bases militares de Estados Unidos. El anuncio coincide con una nueva ola de incidentes en el golfo Pérsico, donde Irán habría atacado dos embarcaciones adicionales. Estos ataques se suman a los tres cargueros bombardeados previamente, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Petróleo vuelve a superar los 100 dólares

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— provocaron una reacción inmediata en los mercados internacionales. El precio del crudo superó nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril, antes de retroceder ligeramente hasta ubicarse cerca de los 98 dólares. Los analistas advierten que cualquier interrupción prolongada en esa ruta marítima podría generar impactos significativos en el suministro global de energía y en la inflación internacional.

Israel amenaza con ampliar ofensiva en Líbano

En paralelo, la situación también se deteriora en el frente entre Israel y el movimiento chií Hezbolá. El gobierno israelí advirtió que podría ocupar territorio libanés por la fuerza si continúan los ataques contra el norte del país. Como parte de sus medidas de seguridad, Israel amplió la zona de evacuación en el sur de Líbano 15 kilómetros más hacia el norte y ordenó la evacuación de sectores de Beirut, ciudad que además fue blanco de varios bombardeos este jueves.

Incidente armado en una sinagoga de Estados Unidos