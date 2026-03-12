‘No me interesa’: Trump descarta Nobel de la Paz mientras tensión con Irán eleva el petróleo y agrava la crisis en Oriente Medio

La tensión aumentó después de que <b>Mojtaba Jameneí</b>, en su primer mensaje como líder supremo iraní, anunciara que el país mantendrá <b>cerrado el estrecho de Ormuz</b> como medida de presión estratégica contra sus adversarios.Durante un mensaje transmitido por la televisión estatal iraní, Jameneí también lanzó una advertencia directa contra instalaciones militares estadounidenses en la región.'Si no se cierran, serán atacadas', señaló, en referencia a las bases militares de Estados Unidos.El anuncio coincide con una nueva ola de incidentes en el <b>golfo Pérsico</b>, donde Irán habría atacado dos embarcaciones adicionales. Estos ataques se suman a los <b>tres cargueros bombardeados previamente</b>, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.