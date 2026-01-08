Policía Nacional y el SPI refuerzan la vigilancia en la cinta costera tras la agresión a ‘skater’

En el marco del operativo Odiseo, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió al video que circuló en redes sociales, en el que se observa la agresión a un ‘skater’ por parte de varios menores de edad, así como al tema de la vigilancia en la Cinta Costera.

“La Cinta Costera es un área que cubre el Servicio de Protección Institucional (SPI); sin embargo, la Policía Nacional, en conjunto con el SPI, genera operatividad a lo largo de toda el área que comprende la Cinta Costera y el Casco Antiguo. Esta zona, particularmente, es responsabilidad del SPI”, señaló Fernández.