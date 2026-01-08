  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Policía Nacional y el SPI refuerzan la vigilancia en la cinta costera tras la agresión a ‘skater’

El director destacó que el año 2026 ha iniciado con una operatividad fuerte.
El director destacó que el año 2026 ha iniciado con una operatividad fuerte. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/01/2026 10:24
Fernández se pronunció sobre el video viral de una agresión a un ‘skater’ en la cinta costera y aclaró la responsabilidad de la vigilancia en esa zona.

En el marco del operativo Odiseo, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió al video que circuló en redes sociales, en el que se observa la agresión a un ‘skater’ por parte de varios menores de edad, así como al tema de la vigilancia en la Cinta Costera.

“La Cinta Costera es un área que cubre el Servicio de Protección Institucional (SPI); sin embargo, la Policía Nacional, en conjunto con el SPI, genera operatividad a lo largo de toda el área que comprende la Cinta Costera y el Casco Antiguo. Esta zona, particularmente, es responsabilidad del SPI”, señaló Fernández.

Policía asegura mantener a la baja las cifras de homicidios

El director destacó que el año 2026 ha iniciado con una operatividad fuerte, luego de que en 2025 se lograra mantener las estadísticas por debajo de los índices anteriores, especialmente en materia de homicidios.

“La administración lo que busca este año es brindar tranquilidad a la comunidad, y de igual forma hemos mantenido una operatividad importante”, puntualizó el director de la Policía Nacional.

Lo Nuevo