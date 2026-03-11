  1. Inicio
Postulaciones a Defensor del Pueblo serán del 18 al 20 de marzo

El listado será publicado en los medios digitales de la Asamblea Nacional durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.
Ismael Gordón Guerrel
  • 11/03/2026 17:35
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el reglamento del proceso. Los aspirantes serán entrevistados luego de la evaluación de requisitos

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime el reglamento que establece el procedimiento para la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Panamá para el periodo 2026-2031.

La resolución fija el calendario oficial de postulaciones, evaluación de aspirantes y entrevistas, como parte del proceso que culminará con la elección del defensor o defensora del pueblo por parte del pleno legislativo.

De acuerdo con el reglamento aprobado, la Comisión de Gobierno anunciará la apertura del proceso de postulaciones los días 12 y 13 de marzo de 2026, mediante los canales digitales y la televisión legislativa de la Asamblea.

Posteriormente, las personas interesadas en aspirar al cargo podrán presentar su documentación durante tres días hábiles, del 18 al 20 de marzo de 2026, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

El reglamento establece que quienes aspiren al cargo deberán cumplir con los requisitos señalados en el Artículo 130 de la Constitución Política.

Publicación de aspirantes y objeciones

Una vez concluido el periodo de recepción de documentos, los asesores técnicos de la comisión revisarán las postulaciones y elaborarán un listado de aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución.

Ese listado será publicado en los medios digitales de la Asamblea Nacional durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

Durante ese periodo, cualquier ciudadano podrá presentar objeciones fundamentadas contra los aspirantes incluidos en la lista. El plazo para presentar observaciones será el 25 y 26 de marzo.

Entrevistas a los aspirantes

Luego de esta fase, la Comisión de Gobierno convocará a sesiones para realizar entrevistas a los aspirantes que cumplan con los requisitos legales.

Las entrevistas serán efectuadas por los comisionados y podrían extenderse varios días, dependiendo de la cantidad de candidatos que participen en el proceso.

Además, cada aspirante deberá presentar una carta de postulación en la que exponga las razones por las que considera que debe ocupar el cargo.

Entre los documentos exigidos figuran el certificado de nacimiento, copia autenticada de la cédula de identidad personal, certificación del Tribunal Electoral sobre el ejercicio de los derechos civiles y políticos, certificado de antecedentes penales, hoja de vida y una declaración jurada de que no se encuentra dentro de las limitaciones establecidas por la ley.

Etapa final del proceso

Una vez completada la revisión de documentos y las entrevistas, la Comisión de Gobierno elaborará un informe con la lista de candidatos que cumplan con los requisitos, el cual será remitido al pleno de la Asamblea Nacional.

Posteriormente, el pleno legislativo determinará la fecha para la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo, así como el acto de toma de posesión y juramentación.

La aprobación unánime del reglamento marca el inicio formal del proceso legislativo que permitirá escoger a la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo durante el periodo 2026-2031, una institución encargada de proteger y promover los derechos humanos en el país.

