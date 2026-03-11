Postulaciones a Defensor del Pueblo serán del 18 al 20 de marzo

<b>Publicación de aspirantes y objeciones</b>Una vez concluido el periodo de recepción de documentos, los asesores técnicos de la comisión revisarán las postulaciones y elaborarán un listado de aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución.Ese listado será publicado en los medios digitales de la Asamblea Nacional durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.Durante ese periodo, cualquier ciudadano podrá presentar objeciones fundamentadas contra los aspirantes incluidos en la lista. El plazo para presentar observaciones será el 25 y 26 de marzo.