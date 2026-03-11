Postulaciones a Defensor del Pueblo serán del 18 al 20 de marzo

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime el reglamento que establece el procedimiento para la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Panamá para el periodo 2026-2031. La resolución fija el calendario oficial de postulaciones, evaluación de aspirantes y entrevistas, como parte del proceso que culminará con la elección del defensor o defensora del pueblo por parte del pleno legislativo. De acuerdo con el reglamento aprobado, la Comisión de Gobierno anunciará la apertura del proceso de postulaciones los días 12 y 13 de marzo de 2026, mediante los canales digitales y la televisión legislativa de la Asamblea. Posteriormente, las personas interesadas en aspirar al cargo podrán presentar su documentación durante tres días hábiles, del 18 al 20 de marzo de 2026, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Publicación de aspirantes y objeciones Una vez concluido el periodo de recepción de documentos, los asesores técnicos de la comisión revisarán las postulaciones y elaborarán un listado de aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución. Ese listado será publicado en los medios digitales de la Asamblea Nacional durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Durante ese periodo, cualquier ciudadano podrá presentar objeciones fundamentadas contra los aspirantes incluidos en la lista. El plazo para presentar observaciones será el 25 y 26 de marzo.