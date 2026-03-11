Acodeco investiga alzas en telefonía móvil sin aviso de 30 días

Las autoridades panameñas investigan si las operadoras de telecomunicaciones aplicaron aumentos en servicios de telefonía móvil e internet sin cumplir con la obligación de informar previamente a los usuarios.El administrador general de la <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b>, <b>Ramón Abadi</b>, confirmó que la institución mantiene abierta una investigación tras recibir múltiples denuncias de consumidores que reportan incrementos en el costo de servicios, especialmente en paquetes de telefonía móvil prepago.<i>'Muchísimos consumidores comenzaron a hacernos la advertencia de que estaban subiendo los precios de una manera que no entendían y que no se les daban las explicaciones debidas'</i>, señaló Abadi durante declaraciones ofrecidas en la feria<b> Expocomer 2026</b>.Según explicó, la investigación inició en enero y se formalizó con la apertura de un expediente el 19 de febrero, luego de que las quejas comenzaran a repetirse entre los usuarios.