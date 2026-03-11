Expresidente Martín Torrijos lanzará nuevo partido y avanza en su organización nacional

El expresidente de la República, Martín Torrijos, aseguró este miércoles 11 de marzo que la próxima semana formalizará el inicio del proceso de inscripción de su nuevo partido político, con el que espera participar en las elecciones presidenciales de 2029.

“El anuncio de la inscripción se estará haciendo la próxima semana y seguidamente continuaremos construyendo la organización a nivel nacional”, destacó el exmandatario.

Las declaraciones se dieron durante una reunión realizada ayer con más de 250 dirigentes del distrito de San Miguelito, quienes pasarán a formar parte de la estructura política del nuevo colectivo en esa zona.

En el encuentro, Torrijos presentó las líneas políticas que guiarán al partido, señalando que el trabajo por el bienestar del pueblo será una de sus principales prioridades.

El exgobernante explicó a los dirigentes los pilares del nuevo proyecto político que impulsa para el país, el cual busca mantenerse cercano a las necesidades de las familias panameñas.

Torrijos sostuvo que la iniciativa no solo se enfocará en los grandes problemas del país, sino también en atender las dificultades que afectan directamente a la población.

“Los panameños enfrentan graves problemas como los altos costos de los medicamentos, la educación de sus hijos y el acceso a los servicios de salud. Esta situación no puede continuar por más tiempo”, recalcó el político.

Durante la reunión, el equipo de Torrijos también realizó una encuesta entre los asistentes para sugerir posibles nombres del nuevo partido.

Entre las opciones planteadas estuvieron: Somos, Fuerza Nacional Unidos Avanzamos, Movimiento Liberal Torrijista, Muévete con Martín, Generaciones Unidas, Relevo, Únete a la Misión y Unido Somos Más.