Lluvias afectarán varias regiones de Panamá durante la tarde, advierte Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó que se esperan <b>aguaceros aislados hasta las 5:20 p.m. de este sábado 13 de junio</b> en diversas regiones del país, de acuerdo con el más reciente monitoreo meteorológico realizado en coordinación con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).Según Sinaproc, las precipitaciones podrían registrarse en las provincias de <b>Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí, Colón, Darién y Panamá Oeste.</b><b>También se esperan lluvias esta tarde en Panamá metro y Panamá este</b>, así como en la p<b>enínsula de Azuero y</b> las c<b>omarcas Ngäbe-Buglé</b> y <b>Emberá</b>.Ante las condiciones atmosféricas previstas, Sinaproc exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra o crecidas repentinas de ríos y quebradas.Las autoridades recomendaron a conductores extremar las precauciones en las carreteras debido a la reducción de visibilidad y al pavimento resbaladizo que pueden generar las lluvias.Sinaproc indicó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas en todo el territorio nacional y reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir la información emitida por los canales oficiales.