Lluvias afectarán varias regiones de Panamá durante la tarde, advierte Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó que se esperan aguaceros aislados hasta las 5:20 p.m. de este sábado 13 de junio en diversas regiones del país, de acuerdo con el más reciente monitoreo meteorológico realizado en coordinación con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Según Sinaproc, las precipitaciones podrían registrarse en las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí, Colón, Darién y Panamá Oeste.

También se esperan lluvias esta tarde en Panamá metro y Panamá este, así como en la península de Azuero y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

Ante las condiciones atmosféricas previstas, Sinaproc exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra o crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Las autoridades recomendaron a conductores extremar las precauciones en las carreteras debido a la reducción de visibilidad y al pavimento resbaladizo que pueden generar las lluvias.

Sinaproc indicó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas en todo el territorio nacional y reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir la información emitida por los canales oficiales.