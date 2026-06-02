Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 2 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este martes 2 de junio se mantendrán condiciones atmosféricas inestables <b>sobre el Pacífico, el sur de Panamá y el norte del Caribe colombiano</b>, así como por sistemas de bajas presiones y ondas tropicales que afectan la región.Según el pronóstico, en la vertiente del Caribe la madrugada y la mañana estarán caracterizadas <b>por cielos parcialmente nublados y sin lluvias significativas. </b>Sin embargo, durante la tarde y la noche se <b>prevé un aumento de la nubosidad acompañado de lluvias ligeras aisladas y episodios de aguaceros con actividad eléctrica</b>, principalmente en sectores de<b> Colón, el norte de Veraguas, las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como en Bocas del Toro</b>.En el Pacífico panameño, durante las primeras horas del día se esperan cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en áreas de <b>Darién</b>, el sur de la península de<b> Azuero y algunas zonas de Veraguas.</b> Para la tarde y la noche se pronostican aguaceros aislados y tormentas eléctricas en sectores de <b>Panamá Centro, Norte, Oeste y Este</b>, además de<b> Darién, Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé</b>, las cordilleras de <b>Coclé y regiones del sur de Veraguas y Azuero.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre los <b>13°C y 25°C</b>, mientras que las máximas podrían alcanzar entre <b>30°C y 36°C </b>en distintas regiones del país.Asimismo, la entidad advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante las horas de mayor exposición solar, por lo que recomienda a la población tomar las medidas de protección necesarias.