Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 2 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 2 de junio se mantendrán condiciones atmosféricas inestables sobre el Pacífico, el sur de Panamá y el norte del Caribe colombiano, así como por sistemas de bajas presiones y ondas tropicales que afectan la región.

Según el pronóstico, en la vertiente del Caribe la madrugada y la mañana estarán caracterizadas por cielos parcialmente nublados y sin lluvias significativas. Sin embargo, durante la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad acompañado de lluvias ligeras aisladas y episodios de aguaceros con actividad eléctrica, principalmente en sectores de Colón, el norte de Veraguas, las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como en Bocas del Toro.

En el Pacífico panameño, durante las primeras horas del día se esperan cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en áreas de Darién, el sur de la península de Azuero y algunas zonas de Veraguas. Para la tarde y la noche se pronostican aguaceros aislados y tormentas eléctricas en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, además de Darién, Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las cordilleras de Coclé y regiones del sur de Veraguas y Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13°C y 25°C, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 30°C y 36°C en distintas regiones del país.

Asimismo, la entidad advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante las horas de mayor exposición solar, por lo que recomienda a la población tomar las medidas de protección necesarias.