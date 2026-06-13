Selección de Panamá afina detalles en su campamento de Ontario rumbo al Mundial 2026

La Selección de Panamá continúa afinando detalles en su campamento base en New Tecumseth, Ontario, de cara a su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y lo hace con una dosis extra de confianza transmitida por uno de sus referentes ofensivos: Ismael Díaz.

A pocos días del encuentro frente a Ghana, programado para el próximo 17 de junio en el Toronto Stadium, el atacante panameño aseguró que el grupo llega convencido de que puede competir de igual a igual contra cualquier selección del torneo.

“Nosotros hemos demostrado que podemos competirle a cualquier selección”, afirmó Díaz durante una atención a medios realizada este sábado en el campamento de la selección nacional.

La jornada de preparación de este sábado incluyó una agenda completa para los dirigidos por Thomas Christiansen.

El plantel inició el día con una sesión de análisis de video en el hotel de concentración, enfocada en aspectos tácticos y en el estudio del rival. Posteriormente, los jugadores se trasladaron al campo de entrenamiento para una nueva práctica de fútbol y finalizaron la jornada con trabajos de recuperación física y crioterapia en el gimnasio.

La selección mantiene así su plan de trabajo en territorio canadiense con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista.

Para Díaz, esta será su segunda participación en una Copa del Mundo tras haber formado parte del plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018.

El delantero del León de México destacó el aprendizaje acumulado a lo largo de su carrera y aseguró que busca aportar tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“A lo largo de la carrera uno va aprendiendo muchas cosas, de lo positivo y de lo negativo. Hoy intento aportar en lo que puedo dentro y fuera del campo. También toca disfrutar porque esto no se vive todos los días”, expresó.

El atacante recordó que en Rusia 2018 solo pudo disputar un partido antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera del resto de la competición, por lo que este Mundial representa una nueva oportunidad para dejar huella con la camiseta nacional.

Aunque el ambiente mundialista genera expectativa, Díaz dejó claro que el equipo está concentrado exclusivamente en el primer compromiso del torneo.

Panamá integra el Grupo L y tendrá como primer rival a una selección de Ghana que también aspira a avanzar a la siguiente ronda.

El atacante destacó que el grupo trabaja con intensidad y responsabilidad para iniciar el certamen con un resultado positivo.

Al ser consultado sobre qué necesita Panamá para lograr una actuación histórica en la Copa del Mundo, Díaz no dudó en responder.

“Tenemos mucha hambre. Realmente no le tenemos miedo a nadie y el equipo que venga al frente queremos competirle. Nos lo estamos creyendo y estoy seguro de que vamos a hacer cosas muy buenas en este Mundial”, señaló.