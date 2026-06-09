Panamá intensifica entrenamientos en Ontario rumbo a su debut ante Ghana en el Mundial 2026

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá continúa afinando detalles en su campamento base en Ontario, Canadá, donde realiza sus entrenamientos de cara al esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el próximo 17 de junio frente a Ghana.

Bajo la dirección del técnico Thomas Christiansen, el equipo nacional trabaja en un entorno diseñado para maximizar la concentración, la recuperación física y la preparación táctica durante los días previos al estreno mundialista.

Instalada en un complejo ubicado en el pueblo de Alliston, dentro del municipio de New Tecumseth, la escuadra panameña encontró las condiciones ideales para desarrollar sus sesiones de entrenamiento lejos del movimiento constante de Toronto, ciudad donde disputará dos de sus compromisos de la fase de grupos.

Uno de los principales beneficios del campamento es la cercanía entre las instalaciones deportivas y las áreas de alojamiento. Los jugadores pueden desplazarse caminando desde sus habitaciones hasta las canchas de entrenamiento, el gimnasio, las piscinas y los espacios de recuperación, optimizando así cada jornada de trabajo.

“Al tener dos partidos en Toronto era lógico buscar algo aquí cercano y es un buen sitio. Está a una hora y pico de la ciudad de Toronto, donde va a ser el estadio y, como he dicho, bastante privacidad aquí para trabajar bien los días que estaremos aquí”, señaló Christiansen tras conocer el complejo durante una visita realizada meses atrás.

La tranquilidad del lugar permite que el cuerpo técnico se enfoque plenamente en los aspectos tácticos y físicos que considera fundamentales para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista. Además, la reducción de los tiempos de traslado favorece el descanso y la recuperación de los futbolistas.

El complejo también posee una reconocida tradición futbolística internacional. En 1994 fue utilizado por la Selección de Alemania como centro de preparación para la Copa Mundial de Estados Unidos, una experiencia que ayudó a perfeccionar la logística y los servicios destinados a equipos de alto rendimiento.

La privacidad ha sido históricamente uno de los principales atractivos del lugar. Según recordó Dino Biffis, gerente general del Nottawasaga Resort, la selección alemana eligió el complejo precisamente por el ambiente de aislamiento que permitía a sus jugadores concentrarse plenamente en la competencia.

Ahora, Panamá busca aprovechar esas mismas ventajas en una etapa decisiva de su preparación. Rodeado de amplias áreas verdes y con instalaciones de primer nivel, el campamento ofrece un ambiente ideal para combinar las exigentes jornadas de entrenamiento con los espacios necesarios para la recuperación física y mental.

La Selección Nacional volverá a los entrenamientos este miércoles 10 de junio desde las 9:30 a.m. en la cancha número dos del complejo, donde continuará ajustando su plan de juego para el compromiso ante Ghana.

Con menos de diez días para su estreno en la máxima cita del fútbol, la Roja panameña mantiene el enfoque en cada sesión de trabajo, consciente de que cada entrenamiento puede marcar la diferencia en su camino por el Mundial 2026.