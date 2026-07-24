Caso Rita Wald: aprehenden a Emilio Garzola Ruiz por su presunta participación en su desaparición

<b>La oficina de Interpol <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> informó la tarde de este <b>viernes 24 de julio</b> que sus agentes aprehendieron al ciudadano panameño <b>Emilio Garzola Ruíz</b>, quien fue deportado desde <b><a href="/tag/-/meta/nicaragua">Nicaragua</a></b> y era requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con la <b>desaparición forzada de la dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo</b>, ocurrida el <b>17 de marzo de 1977</b>, durante el <a href="/tag/-/meta/dictadura">régimen militar.</a>Garzola, quien era objeto de una <b>notificación roja de Interpol</b> emitida por Panamá desde el <b>7 de julio de 2025</b>, fue ubicado en <b>Managua</b> el <b>30 de julio de ese mismo año</b>, como parte de la cooperación policial entre ambos países. Tras su llegada a territorio panameño, los agentes procedieron con su aprehensión para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial en su contra.<b>Wald Jaramillo </b>estaba bajo la vigilancia de los servicios de inteligencia del <b>régimen militar</b> debido a su activismo contra la dictadura. Como estudiante del <b>colegio José Antonio Remón Cantera</b> logró aglutinar a organizaciones estudiantiles, entre ellas el <b>FER-29</b>, para manifestarse en contra de los <b>Tratados Torrijos-Carter</b> y denunciar las <b>violaciones a los derechos humanos</b>, incluido el crimen perpetrado en <b>1976</b> en <b>Mariato, Veraguas</b>, contra los estudiantes <b>Marlene Mendizábal</b> y <b>Jorge Falconnett</b>.Un año después, <b>Wald Jaramillo</b> pasó a formar parte de la lista de personas <b>desaparecidas durante la dictadura militar</b>.