Caso Rita Wald: aprehenden a Emilio Garzola Ruiz por su presunta participación en su desaparición

La oficina de Interpol Panamá informó la tarde de este viernes 24 de julio que sus agentes aprehendieron al ciudadano panameño Emilio Garzola Ruíz, quien fue deportado desde Nicaragua y era requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con la desaparición forzada de la dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida el 17 de marzo de 1977, durante el régimen militar.

Garzola, quien era objeto de una notificación roja de Interpol emitida por Panamá desde el 7 de julio de 2025, fue ubicado en Managua el 30 de julio de ese mismo año, como parte de la cooperación policial entre ambos países. Tras su llegada a territorio panameño, los agentes procedieron con su aprehensión para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial en su contra.

Wald Jaramillo estaba bajo la vigilancia de los servicios de inteligencia del régimen militar debido a su activismo contra la dictadura.

Como estudiante del colegio José Antonio Remón Cantera logró aglutinar a organizaciones estudiantiles, entre ellas el FER-29, para manifestarse en contra de los Tratados Torrijos-Carter y denunciar las violaciones a los derechos humanos, incluido el crimen perpetrado en 1976 en Mariato, Veraguas, contra los estudiantes Marlene Mendizábal y Jorge Falconnett.

Un año después, Wald Jaramillo pasó a formar parte de la lista de personas desaparecidas durante la dictadura militar.