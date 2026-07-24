Trump: ‘Venezuela no está lista para elecciones’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes 24 de julio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que Venezuela no se encuentra lista para celebrar elecciones generales.

La declaración surge debido a cuestionamientos internacionales de la necesidad de estabilizar las instituciones del país caribeño tras la detención de Nicolás Maduro. Sin embargo, Trump afirmó: “Venezuela no está lista para elecciones”

Al mismo tiempo respaldó la gestión de la mandataria venezolana interina, Delcy Rodríguez y anunció la reorganización de su equipo de trabajo para los asuntos energéticos.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación en Washington, el gobernante estadounidense puntualizó de forma textual que la presidenta encargada viene realizando un trabajo fantástico en la conducción del ejecutivo en la ciudad de Caracas, aunque reiteró que la nación sudamericana requiere un periodo de transición previo a la convocatoria a las urnas.