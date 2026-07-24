  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Trump: ‘Venezuela no está lista para elecciones’

En relación con la administración del sector energético, los reportes difundidos por el periodista David Placer y recogidos por La Estrella de Panamá confirman la incorporación del funcionario Toby Dean para asumir la fiscalización de la producción.
En relación con la administración del sector energético, los reportes difundidos por el periodista David Placer y recogidos por La Estrella de Panamá confirman la incorporación del funcionario Toby Dean para asumir la fiscalización de la producción. AFP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 24/07/2026 17:21
El gobernante estadounidense valoró la gestión de Delcy Rodríguez pero descartó comicios inmediatos tras la detención de Nicolás Maduro.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes 24 de julio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que Venezuela no se encuentra lista para celebrar elecciones generales.

La declaración surge debido a cuestionamientos internacionales de la necesidad de estabilizar las instituciones del país caribeño tras la detención de Nicolás Maduro. Sin embargo, Trump afirmó: “Venezuela no está lista para elecciones”

Al mismo tiempo respaldó la gestión de la mandataria venezolana interina, Delcy Rodríguez y anunció la reorganización de su equipo de trabajo para los asuntos energéticos.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación en Washington, el gobernante estadounidense puntualizó de forma textual que la presidenta encargada viene realizando un trabajo fantástico en la conducción del ejecutivo en la ciudad de Caracas, aunque reiteró que la nación sudamericana requiere un periodo de transición previo a la convocatoria a las urnas.

Reestructuración energética y fiscalización de las petroleras

En relación con la administración del sector energético, los reportes difundidos por el periodista David Placer y recogidos por La Estrella de Panamá confirman la incorporación del funcionario Toby Dean para asumir la fiscalización de la producción de hidrocarburos y la supervisión de las licencias de operación otorgadas a corporaciones internacionales como la estadounidense Chevron.

Además está el traslado de Mauricio Claver-Carone hacia la agenda diplomática de Cuba tras sus gestiones con voceros del gobierno interino y de la oposición liderada por María Corina Machado,

Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene la conducción de la estrategia política general para separar el manejo técnico de los recursos petroleros de la línea exterior oficial trazada por Washington.

Antecedentes del interinato e informes sobre el deterioro democrático

El actual escenario de transición en la nación sudamericana se mantiene desde la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, fecha en la que fuerzas de seguridad de Estados Unidos ejecutaron la captura de Nicolás Maduro en el Fuerte Tiuna, en Caracas, para dar paso al gobierno interino.

Este acontecimiento acentuó la falta de gobernabilidad en el país caribeño, un proceso de erosión institucional que comenzó a gestarse durante el modelo político impulsado en los años 2000 por el expresidente Hugo Chávez, cuya concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de los contrapesos democráticos fueron documentados por organizaciones internacionales como Human Rights Watch.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo