Trump: ‘Venezuela no está lista para elecciones’

El actual escenario de transición en la nación sudamericana se mantiene <b>desde la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026</b>, fecha en la que fuerzas de seguridad de Estados Unidos <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">ejecutaron la captura de Nicolás Maduro en el Fuerte Tiuna, en Caracas, para dar paso al gobierno interino.</a>Este acontecimiento acentuó la falta de gobernabilidad en el país caribeño, un proceso de erosión institucional que comenzó a gestarse <b>durante el modelo político impulsado en los años 2000 por el</b> <a href="/tag/-/meta/hugo-chavez">expresidente Hugo Chávez,</a> cuya <b>concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de los contrapesos democrático</b>s fueron documentados por organizaciones internacionales como Human Rights Watch.