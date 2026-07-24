Mundial de 2030 podría disputarse con 64 selecciones, según Alejandro Domínguez

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, informó que la Copa del Mundo de 2030 podría contar con la participación de 64 selecciones, una ampliación histórica para el torneo organizado por la FIFA.

La propuesta forma parte de los planes para conmemorar el centenario del Mundial, una edición especial que tendrá como sedes a seis países de tres continentes.

España, Portugal y Marruecos serán los países anfitriones principales del torneo, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán partidos inaugurales como homenaje a la primera Copa del Mundo disputada en 1930 en Uruguay.

Domínguez señaló que la edición del centenario busca convertirse en una celebración global del fútbol, con la participación de más selecciones y una presencia internacional más amplia.

De concretarse la propuesta, el Mundial de 2030 superaría el formato de 48 equipos que será utilizado por primera vez en la Copa del Mundo de 2026, marcando una nueva expansión en la historia del torneo más importante del fútbol mundial.