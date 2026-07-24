  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Mundial de 2030 podría disputarse con 64 selecciones, según Alejandro Domínguez

La Copa del Mundo 2030 podría hacer historia con una expansión sin precedentes
La Copa del Mundo 2030 podría hacer historia con una expansión sin precedentes EFE | Gastón Britos
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/07/2026 17:38
El Mundial de 2030 apunta a una celebración sin precedentes con la participación de 64 selecciones.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, informó que la Copa del Mundo de 2030 podría contar con la participación de 64 selecciones, una ampliación histórica para el torneo organizado por la FIFA.

La propuesta forma parte de los planes para conmemorar el centenario del Mundial, una edición especial que tendrá como sedes a seis países de tres continentes.

España, Portugal y Marruecos serán los países anfitriones principales del torneo, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán partidos inaugurales como homenaje a la primera Copa del Mundo disputada en 1930 en Uruguay.

Domínguez señaló que la edición del centenario busca convertirse en una celebración global del fútbol, con la participación de más selecciones y una presencia internacional más amplia.

De concretarse la propuesta, el Mundial de 2030 superaría el formato de 48 equipos que será utilizado por primera vez en la Copa del Mundo de 2026, marcando una nueva expansión en la historia del torneo más importante del fútbol mundial.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo