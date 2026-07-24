Jürgen Klopp es presentado como el nuevo entrenador de Alemania

La Federación Alemana de Fútbol presentó este viernes 24 de julio a Jürgen Klopp como nuevo director técnico de la selección absoluta en su sede central en Fráncfort, donde el estratega asumió el cargo tras su etapa al frente del Liverpool de la Premier League inglesa y condicionó su permanencia a que la prensa deportiva respete de forma estricta la privacidad de su entorno familiar.

El nombramiento del entrenador germano busca reestructurar el rendimiento táctico del conjunto nacional de cara a las competencias internacionales programadas en el calendario de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), luego de que el técnico cumpliera un periodo de descanso posterior a su salida del balompié británico.

Durante la conferencia de prensa de su presentación, Klopp enfatizó que mantendrá un intercambio profesional con los medios para analizar los aspectos estrictamente deportivos del equipo, pero aclaró que dejará el banquillo de manera inmediata en caso de registrarse intromisiones periodísticas en la vida cotidiana de sus allegados. “Si llegan a tocar a mi familia, me marcho”, sentenció el técnico Die Mannschaft (nombre popular en alemán para decir ‘el equipo’).