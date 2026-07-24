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Fútbol

Jürgen Klopp es presentado como el nuevo entrenador de Alemania

Jürgen Klopp (centro) en su presentación como nuevo técnico de Die Mannschaft. A su izquierda está Bernd Neuendorf, presidente de la federación alemana de fútbol (DFB) y a su derecha, el vicepresidente Hans-Joachim Watzke.
Jürgen Klopp (centro) en su presentación como nuevo técnico de Die Mannschaft. A su izquierda está Bernd Neuendorf, presidente de la federación alemana de fútbol (DFB) y a su derecha, el vicepresidente Hans-Joachim Watzke. Hannes Albert | EFE
Por
Flor Isaela Navarro
  • 24/07/2026 17:14
El técnico alemán que tuvo su paso por el Liverpool asume la dirección de la selección de Alemania con una advertencia tajante de dimisión si la prensa afecta a su familia.

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La Federación Alemana de Fútbol presentó este viernes 24 de julio a Jürgen Klopp como nuevo director técnico de la selección absoluta en su sede central en Fráncfort, donde el estratega asumió el cargo tras su etapa al frente del Liverpool de la Premier League inglesa y condicionó su permanencia a que la prensa deportiva respete de forma estricta la privacidad de su entorno familiar.

El nombramiento del entrenador germano busca reestructurar el rendimiento táctico del conjunto nacional de cara a las competencias internacionales programadas en el calendario de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), luego de que el técnico cumpliera un periodo de descanso posterior a su salida del balompié británico.

Durante la conferencia de prensa de su presentación, Klopp enfatizó que mantendrá un intercambio profesional con los medios para analizar los aspectos estrictamente deportivos del equipo, pero aclaró que dejará el banquillo de manera inmediata en caso de registrarse intromisiones periodísticas en la vida cotidiana de sus allegados. “Si llegan a tocar a mi familia, me marcho”, sentenció el técnico Die Mannschaft (nombre popular en alemán para decir ‘el equipo’).

Advertencia sobre la protección a su entorno personal

El nuevo seleccionador argumentó que su postura responde a los antecedentes de sobreexposición mediática que enfrentaron sus antecesores en el cargo, Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann, por lo que remarcó que la línea roja de su gestión estará marcada por el respeto a sus seres queridos.

Klopp avisó directamente a los reporteros presentes que abandonará el puesto sin dudarlo si los titulares o coberturas cruzan el límite de la esfera privada, asegurando que aceptará todas las críticas vinculadas a sus decisiones en la cancha pero ninguna falta de respeto hacia su familia.

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