Jürgen Klopp es presentado como el nuevo entrenador de Alemania

El nuevo seleccionador argumentó que su postura responde a los <b>antecedentes de sobreexposición mediática que enfrentaron sus antecesores en el cargo, Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann, </b>por lo que remarcó que la línea roja de su gestión estará marcada por el respeto a sus seres queridos.<b>Klopp avisó directamente a los reporteros presentes que abandonará el puesto sin dudarlo si los titulares o coberturas cruzan el límite </b>de la esfera privada, asegurando que aceptará todas las críticas vinculadas a sus decisiones en la cancha pero ninguna falta de respeto hacia su familia.