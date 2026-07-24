  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fórmula 1
Fórmula 1

Ferrari: Hamilton y Leclerc los más rápidos en los ensayos de Hungría

Lewis Hamilton, el piloto 7 veces campeón del mundo está en su segunda temporada con el equipo italiano.
Lewis Hamilton, el piloto 7 veces campeón del mundo está en su segunda temporada con el equipo italiano. Boglarka Bodnar | EFE
Por
Flor Isaela Navarro
  • 24/07/2026 16:09
Lewis Hamilton lideró los práticas libres en Hungaroring por delante de Charles Leclerc, asegurando el 1-2 para Ferrari

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El piloto británico Lewis Hamilton registró el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 este viernes 24 de julio al detener el cronómetro en 1:18.729 en el circuito de Hungaroring.

De esta forma superó por apenas 148 milésimas de segundo a su compañero de equipo en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, en una jornada donde la escudería italiana confirmó su dominio en la pista magiar tras encabezar también la primera práctica del día.

Detrás del 1-2 conseguido por el equipo de Maranello, el británico Lando Norris se ubicó en la tercera posición a medio segundo con su monoplaza de McLaren, seguido por el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y el británico George Russell de Mercedes, en una prueba marcada por las altas temperaturas y el viento variante que complicó la estabilidad de los vehículos durante los giros de velocidad.

La sesión debió interrumpirse temporalmente con bandera roja debido a una colisión del piloto argentino Franco Colapinto en la última curva del trazado, un incidente que dañó la parte posterior de su monoplaza Alpine y obligó a suspender la actividad en pista mientras los comisarios retiraban la unidad.

Evaluación técnica y rendimiento para la clasificación

De acuerdo con los reportes de medios especializados como Crash.net y The Race, Leclerc había marcado la pauta inicial durante la primera práctica de la mañana antes de que Hamilton consolidara su registro definitivo con neumáticos de compuesto blando en la segunda tanda, permitiendo a los ingenieros de la escudería recopilar datos clave sobre la degradación de las gomas de cara a la sesión de clasificación fijada para este sábado 25 de julio.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo