Ferrari: Hamilton y Leclerc los más rápidos en los ensayos de Hungría

El piloto británico Lewis Hamilton registró el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 este viernes 24 de julio al detener el cronómetro en 1:18.729 en el circuito de Hungaroring.

De esta forma superó por apenas 148 milésimas de segundo a su compañero de equipo en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, en una jornada donde la escudería italiana confirmó su dominio en la pista magiar tras encabezar también la primera práctica del día.

Detrás del 1-2 conseguido por el equipo de Maranello, el británico Lando Norris se ubicó en la tercera posición a medio segundo con su monoplaza de McLaren, seguido por el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y el británico George Russell de Mercedes, en una prueba marcada por las altas temperaturas y el viento variante que complicó la estabilidad de los vehículos durante los giros de velocidad.

La sesión debió interrumpirse temporalmente con bandera roja debido a una colisión del piloto argentino Franco Colapinto en la última curva del trazado, un incidente que dañó la parte posterior de su monoplaza Alpine y obligó a suspender la actividad en pista mientras los comisarios retiraban la unidad.