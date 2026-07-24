Ferrari: Hamilton y Leclerc los más rápidos en los ensayos de Hungría

<a href="/tag/-/meta/lewis-hamilton">El piloto británico Lewis Hamilton </a>registró el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del<a href="/tag/-/meta/f1-formula-uno"> Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 </a>este viernes 24 de julio al detener el cronómetro en <b>1:18.729 en el circuito de Hungaroring.</b>De esta forma <b>superó por apenas 148 milésimas de segundo</b> <b>a</b> <b>su compañero de equipo en Ferrari, </b>el monegasco <b>Charles Leclerc</b>, en una jornada donde la escudería italiana confirmó su dominio en la pista magiar tras encabezar también la primera práctica del día.Detrás del 1-2 conseguido por el equipo de Maranello, el británico <a href="/tag/-/meta/landon-norris">Lando Norris se ubicó en la tercera posición</a> a medio segundo con su monoplaza de <i>McLaren</i><a href="/tag/-/meta/max-verstappen">,<b> </b>seguido por el neerlandés Max Verstappen</a> de <i>Red Bull</i> y<a href="/tag/-/meta/george-russell"> el británico George Russell </a>de <i>Mercedes</i>, en una prueba marcada por las altas temperaturas y el viento variante que complicó la estabilidad de los vehículos durante los giros de velocidad.<b>La sesión debió interrumpirse temporalmente con bandera roja debido a una colisión del piloto </b><a href="/tag/-/meta/franco-colapinto">argentino Franco Colapinto</a> en la última curva del trazado, un incidente que dañó la parte posterior de su monoplaza <i>Alpine</i> y obligó a suspender la actividad en pista mientras los comisarios retiraban la unidad.