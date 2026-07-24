BID aprobó un financiamiento de hasta $40 millones para modernizar el sistema de salud de Panamá

Un financiamiento de hasta $40 millones aprobó el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar la modernización del sistema de salud de Panamá, ampliar su cobertura y mejorar el acceso de la población a servicios de calidad.

El programa contempla medidas para fortalecer la protección financiera de las personas, aumentar la eficiencia del sistema y ampliar la atención en comunidades indígenas y rurales. También respaldará el proceso de integración de la prestación de servicios entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, así como mejoras en la gestión farmacéutica.

Como parte de la iniciativa, se fortalecerá la Estrategia de Extensión de Cobertura, que permite llevar servicios de salud directamente a comunidades indígenas y rurales mediante personal que se desplaza hasta estas zonas y equipos que trabajan de manera permanente con la población. La meta es beneficiar a 514,000 personas en 24 distritos prioritarios, donde el 60% de los habitantes pertenece a comunidades indígena.

El programa también prevé que al menos 1.58 millones de personas se beneficien de acciones dirigidas a fortalecer las rutas de atención priorizadas y mejorar la gestión de medicamentos. Entre las intervenciones contempladas se encuentra la incorporación progresiva de herramientas digitales y la construcción de seis centros de salud resilientes.

El financiamiento aprobado constituye la primera operación individual de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) de hasta $120 millones, diseñada para respaldar reformas estructurales en el sector salud panameño durante los próximos 12 años.

La operación contará, además, con $10 millones de contrapartida local, lo que elevará el financiamiento total a $50 millones.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del BID para apoyar la modernización e integración del sistema de salud de Panamá y está alineada con el Acuerdo Estratégico entre Panamá y el Grupo BID, correspondiente a la Estrategia de País 2025-2029.