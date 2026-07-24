BID aprobó un financiamiento de hasta $40 millones para modernizar el sistema de salud de Panamá

Un financiamiento de hasta <b>$40 millones aprobó el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) </b>para apoyar la <b>modernización del sistema de salud de Panamá</b>, ampliar su cobertura y mejorar el acceso de la población a servicios de calidad.El programa contempla medidas para fortalecer la protección financiera de las personas, aumentar la eficiencia del sistema y ampliar la atención en comunidades indígenas y rurales. También respaldará el proceso de integración de la prestación de servicios entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, así como mejoras en la gestión farmacéutica.Como parte de la iniciativa, se fortalecerá la<b> Estrategia de Extensión de Cobertura</b>, que permite llevar servicios de salud directamente a comunidades indígenas y rurales mediante personal que se desplaza hasta estas zonas y equipos que trabajan de manera permanente con la población. La meta es beneficiar a <b>514,000 personas en 24 distritos prioritarios, donde el 60% de los habitantes pertenece a comunidades indígena.</b>El programa también prevé que al menos <b>1.58 millones de personas se beneficien</b> de acciones dirigidas a fortalecer las rutas de atención priorizadas y mejorar la gestión de medicamentos. Entre las intervenciones contempladas se encuentra la incorporación progresiva de herramientas digitales y la <b>construcción de seis centros de salud resilientes.</b>El financiamiento aprobado constituye la primera operación individual de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) de hasta $120 millones, diseñada para respaldar reformas estructurales en el sector salud panameño durante los próximos 12 años.La operación contará, además, con $10 millones de contrapartida local, lo que elevará el financiamiento total a $50 millones.La iniciativa forma parte de los esfuerzos del BID para apoyar la modernización e integración del sistema de salud de Panamá y está alineada con el Acuerdo Estratégico entre Panamá y el Grupo BID, correspondiente a la Estrategia de País 2025-2029.