Con pala y retroexcavadora inicia limpieza de la Asamblea Nacional

Limpieza en la Asamblea Nacional. Armados con retroexcavadora, camión, pickup, pala y mangueras, personal de la Asamblea recogió desechos, caliche y vegetación durante una jornada de limpieza en los predios del Órgano Legislativo.

“La iniciativa busca mejorar las condiciones del recinto parlamentario, reforzar el orden y garantizar espacios limpios y adecuados para el desempeño de las labores legislativas, en beneficio de funcionarios, diputados y de los ciudadanos que diariamente acuden a la institución”, señaló la institución a través de un comunicado.

En el recorrido participó la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, quien afirmó que busca velar que las instalaciones estén en óptimas condiciones, cuidando los espacios comunes.

En las imágenes compartidas por redes sociales se observa la acumulación de desechos, árboles que necesitaban ser podados, y el cielo raso lleno de agujeros en el techo del edificio nuevo de la Asamblea Nacional.