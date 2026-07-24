Trump reaparecerá en la gala de corresponsales de la Casa Blanca tras el atentado de abril

El presidente Donald Trump y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrarán la noche de este viernes 24 de julio su gala anual reprogramada con una asistencia limitada a 680 personas en el hotel Waldorf Astoria de Washington, según reportó la revista estadounidense People.

La actividad se reanuda luego de que la ceremonia original fijada para abril de este año fuera suspendida por un tiroteo perpetrado cerca del salón principal contra el mandatario estadounidense y su equipo de gobierno.

La reubicación del encuentro desde el hotel Washington Hilton obedeció a la necesidad de ajustar los esquemas de protección junto con la capacidad del recinto, lo que redujo en un 75 % la asignación de credenciales, que eran al inicio 2600 invitados.

Por su parte, el Servicio Secreto reestructuró los controles de ingreso tras las fallas detectadas en el perímetro del evento previo.

Como parte de la jornada, la programación contempla el discurso de Trump, la presentación del ilusionista Oz Pearlman, la entrega de becas académicas y reconocimientos al personal del hotel que asistió durante la emergencia.