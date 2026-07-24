Trump reaparecerá en la gala de corresponsales de la Casa Blanca tras el atentado de abril

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente Donald Trump </a>y la <a href="/tag/-/meta/casa-blanca">Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrarán </a>la noche de este viernes 24 de julio <b>su gala anual</b> reprogramada con una<b> asistencia limitada a 680 personas</b> en el hotel <i>Waldorf Astoria </i>de Washington, según reportó la revista estadounidense<i> </i><b>People</b>.La actividad se reanuda luego de que <b>la ceremonia original fijada para abril de este año fuera suspendida por un tiroteo</b> perpetrado cerca del salón principal contra el mandatario estadounidense y su equipo de gobierno.<b>La reubicación</b> del encuentro desde el hotel <i>Washington Hilton</i> obedeció a la necesidad de ajustar los esquemas de protección junto con la capacidad del recinto, lo que <b>redujo en un 75 % la asignación de credenciales, que eran al inicio 2600 invitados.</b>Por su parte, el <a href="/tag/-/meta/servicio-secreto">Servicio Secreto</a> reestructuró los controles de ingreso tras las fallas detectadas en el perímetro del evento previo.Como parte de la jornada, la programación contempla el discurso de <b>Trump</b>, la<b> presentación del ilusionista Oz Pearlman</b>, la <b>entrega de becas académicas y reconocimientos al personal </b>del hotel que asistió durante la emergencia.