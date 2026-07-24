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Trump reaparecerá en la gala de corresponsales de la Casa Blanca tras el atentado de abril

Como parte de la jornada, la programación contempla el discurso de Trump, la presentación del ilusionista Oz Pearlman y la entrega de becas académicas.
Como parte de la jornada, la programación contempla el discurso de Trump, la presentación del ilusionista Oz Pearlman y la entrega de becas académicas. Saul Loeb | EFE
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Flor Isaela Navarro
  • 24/07/2026 15:43
La actividad se reanuda luego de que la ceremonia original fijada para abril de este año fuera suspendida por un tiroteo.

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El presidente Donald Trump y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrarán la noche de este viernes 24 de julio su gala anual reprogramada con una asistencia limitada a 680 personas en el hotel Waldorf Astoria de Washington, según reportó la revista estadounidense People.

La actividad se reanuda luego de que la ceremonia original fijada para abril de este año fuera suspendida por un tiroteo perpetrado cerca del salón principal contra el mandatario estadounidense y su equipo de gobierno.

La reubicación del encuentro desde el hotel Washington Hilton obedeció a la necesidad de ajustar los esquemas de protección junto con la capacidad del recinto, lo que redujo en un 75 % la asignación de credenciales, que eran al inicio 2600 invitados.

Por su parte, el Servicio Secreto reestructuró los controles de ingreso tras las fallas detectadas en el perímetro del evento previo.

Como parte de la jornada, la programación contempla el discurso de Trump, la presentación del ilusionista Oz Pearlman, la entrega de becas académicas y reconocimientos al personal del hotel que asistió durante la emergencia.

Identificación del sospechoso y antecedentes del tiroteo

Las investigaciones de los estamentos de seguridad identificaron al presunto agresor del ataque en abril como Cole Tomas Allen, un profesor y desarrollador de videojuegos estadounidense de 31 años procedente de California que se hospedaba el Hilton, hotel original de la celebración.

Allen, quien también es ingeniero ingresó a la zona de inspección por las escaleras de servicio portando escopeta, pistola y armas blancas, dejando herido a un agente federal antes de ser neutralizado por los efectivos desplegados en el área.

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