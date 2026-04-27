Caso Cole Thomas Allen: Todo lo que se sabe sobre su audiencia de hoy en Washington

Cole Thomas Allen, señalado como el presunto responsable del tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, se presentará este lunes ante el <b>tribunal federal</b> de <b>Washington D.C</b>, tras el incidente que obligó a evacuar al presidente <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>.De acuerdo con medios internacionales, durante la audiencia prevista para hoy, <b>el tribunal deberá informarle formalmente los cargos, definir su situación legal y establecer los próximos pasos del proceso judicial.</b> Allen, de 31 años, fue identificado por las autoridades como el hombre que intentó ingresar armado al evento celebrado el pasado sábado en el hotel Washington Hilton, donde asistían más de <b>2,500</b> invitados entre funcionarios, periodistas y personalidades públicas.Según el reporte, durante el hecho, un agente federal recibió un disparo en su chaleco antibalas y posteriormente fue dado de alta.Según <b>CBS News</b><i> </i>Allen enfrenta cargos por<b> uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal</b> <b>con un arma peligrosa</b>. También señaló que las investigaciones del FBI y del Servicio Secreto incluyen el análisis de dispositivos electrónicos, publicaciones en redes sociales y un supuesto manifiesto enviado por Allen a familiares antes del ataque.