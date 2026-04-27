Papa León XIV recibe a la primera mujer al mando de la Iglesia anglicana

El papa León XIV recibió este lunes 27 de abril en el Vaticano a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, la primera mujer en liderar la Iglesia de Inglaterra, en una audiencia marcada por llamados a la unidad de los cristianos para fortalecer la paz mundial.

El encuentro forma parte del primer viaje internacional de Mullally desde su reciente investidura como máxima autoridad espiritual de la Iglesia anglicana, cargo que asumió el mes pasado.

”Mientras nuestro mundo que sufre necesita enormemente la paz de Cristo, las divisiones entre los cristianos debilitan nuestra capacidad de ser portadores eficaces de esa paz”, expresó el pontífice durante la audiencia, según el discurso difundido por el Vaticano.

León XIV subrayó además que la cooperación entre las distintas ramas del cristianismo es clave para que el mensaje del Evangelio tenga mayor impacto en un mundo convulsionado.

“Si queremos que el mundo escuche con atención nuestra predicación, debemos ser constantes en nuestras oraciones y esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo que dificulte la proclamación del Evangelio”, añadió.

Sarah Mullally, de 63 años, es exenfermera, está casada y es madre de dos hijos. Su nombramiento representa un hito dentro de la Iglesia de Inglaterra, que desde 2014 permite la ordenación de mujeres como obispas.

La relación entre la Iglesia católica y la anglicana ha atravesado siglos de tensiones desde la ruptura impulsada en el siglo XVI por el rey Enrique VIII.

Sin embargo, en las últimas décadas ambas confesiones han avanzado en un acercamiento progresivo, aunque persisten diferencias doctrinales, especialmente en torno al rol de la mujer en el clero.

La visita de Mullally se produce meses después de otro gesto de acercamiento, cuando el rey Carlos III se reunió con el pontífice en una visita considerada histórica por el Vaticano.