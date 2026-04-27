Ordenan detención provisional a conductor de bus por accidente en Chame que dejó cuatro fallecidos

El conductor de un autobús de la ruta Aguadulce-Panamá fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado y quedó en detención provisional, tras el accidente de tránsito que dejó cuatro personas fallecidas en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Durante la audiencia realizada este lunes 27 de abril, la Fiscalía de Panamá Oeste acreditó la presunta responsabilidad del imputado en el hecho ocurrido el pasado 25 de abril de 2026, en la vía Interamericana, a la altura de Coloncito.

El Ministerio Público solicitó la imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar más severa, petición que fue avalada por el Tribunal de Justicia. El conductor permanecerá recluido en un centro penitenciario por un periodo de seis meses, plazo establecido para el desarrollo de la investigación.

El accidente se registró alrededor de las 4:30 p.m., cuando el autobús invadió el carril contrario y colisionó con un vehículo particular en el que viajaba la familia López Reina. Tras el impacto, el bus también se estrelló contra una parada, que resultó completamente destruida.

En el siniestro perdieron la vida el pastor Benjamín López, de 48 años; su esposa, Celideth Reina, de 51; y sus hijas, Eimye López, de 19 años, y una menor de 17 años.

Las honras fúnebres de la familia se realizarán el próximo viernes en la iglesia donde el pastor López predicaba, ubicada en La Ermita de San Carlos.

El caso continúa en fase de investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas del hecho