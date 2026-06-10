Ley de bolsas plásticas en Panamá: ocho años después, entre avances e incumplimientos

Para la directora ejecutiva de la Fundación Natura, Alida Spadafora, la normativa ha generado cambios importantes en el comportamiento de una parte de la población, aunque no de forma homogénea.'Se esperaba que con esta ley se redujera el uso de bolsas plásticas y que las personas adoptaran las reutilizables. Eso se ha logrado parcialmente, pero todavía hay mucha dependencia de la bolsa en el punto de venta', señaló.Desde el Ministerio de Ambiente, el coordinador de Economía Circular, Kirbing Lañas, coincide en que el cambio de conducta ha sido uno de los principales logros, aunque reconoce que el proceso no está consolidado.'La ley buscaba modificar hábitos. No es que cada compra implique una bolsa nueva, sino fomentar la reutilización', explicó.Sin embargo, admite que el comportamiento ciudadano sigue siendo desigual.