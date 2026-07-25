Moody’s mejora en dos niveles la calificación de CAF a Aa1

La agencia calificadora Moody’s Ratings mejoró la calificación crediticia de largo plazo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- a Aa1, con perspectiva estable, desde Aa3.

Con esto, CAF logra su mayor calificación histórica con Moody’s y consolida su posición como una de las entidades con mayor calificación de la región.

La mejora de la calificación de CAF refleja el fortalecimiento estructural de su perfil financiero, con mejoras sostenidas en sus indicadores de capitalización y robustas métricas de liquidez.

Asimismo, incorpora el apoyo demostrado de los accionistas, evidenciado en las significativas contribuciones de capital, incluyendo los recursos provenientes de la incorporación de los nuevos países socios y los desembolsos correspondientes al incremento de capital aprobado en 2022, por $7,000 millones.

En la actualidad, CAF tiene 25 países accionistas, consolidando su expansión estratégica y la importancia de su rol como prestamista clave en la región.

Moody’s valoró la sólida posición de liquidez de CAF, cuyas reservas líquidas cubren ampliamente sus necesidades operativas y están respaldadas por activos de alta calidad crediticia.

La agencia también destacó el fortalecimiento sostenido del patrimonio de la institución, impulsado por los aportes de capital de sus países accionistas, las utilidades retenidas y la reciente emisión de capital híbrido, lo que ha reducido su apalancamiento y ampliado su capacidad de absorción de pérdidas.

A esto se suma un acceso cada vez más diversificado a los mercados internacionales de capitales, con una creciente participación de bancos centrales e instituciones oficiales como inversores, lo que confirma el reconocimiento de CAF como emisor de alta calidad.

La calificación también refleja la diversificación geográfica y de la cartera de préstamos de CAF, con una menor concentración en sus principales prestatarios y una mayor proporción de operaciones con países de mejor calificación crediticia, lo que mitiga riesgos y fortalece su perfil crediticio.”

“Esta mejora de dos escalones en nuestra calificación por parte de Moody’s, hasta Aa1 -la más alta en la historia de CAF-, es una muestra de la confianza en la solidez financiera de la institución y en la acertada estrategia de expansión y fortalecimiento institucional que hemos implementado.

Este logro es fruto del trabajo conjunto de nuestros países accionistas y de todo el equipo de CAF. Seguiremos trabajando para consolidar nuestro impacto en el desarrollo de América Latina y el Caribe, manteniendo los más altos estándares de gestión y gobernanza”, dijo

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.La nueva calificación Aa1 con perspectiva estable representa un reconocimiento a la solidez financiera de CAF, su gobernanza y su papel como socio estratégico para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.