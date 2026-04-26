Tragedia en Chame: pastor y su familia mueren en fatal accidente

Un lamentable accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado 25 de abril, alrededor de las 4:30 p.m., ha conmocionado al país tras cobrar la vida de una familia que se dirigía a una congregación religiosa. El hecho se registró en el sector de Coloncito, distrito de Chame.

El accidente involucró a un vehículo tipo sedán y un autobús de la ruta Aguadulce–Panamá. De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, el bus se dirigía hacia la ciudad capital cuando, por razones que aún se investigan, invadió el carril contrario e impactó de frente al automóvil.

Como resultado del choque, cuatro personas fallecieron, todas ocupantes del sedán. Además, al menos nueve pasajeros del autobús resultaron heridos.

Las víctimas fueron identificadas como el pastor Benjamín López, su esposa y sus dos hijas, quienes se dirigían a un culto religioso en el sector de La Ermita. López era miembro de la congregación de la Iglesia de Dios Pentecostés.

Las autoridades mantienen acordonada la zona a la espera del Ministerio Público, que iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de este lamentable suceso.