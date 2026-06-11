CSS aclara alcance de póliza para directores y rechaza información ‘falsa y tendenciosa’

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió este jueves 11 de junio un comunicado en el que aclaró diversos aspectos relacionados con la licitación de una póliza de responsabilidad para directores y oficiales de la institución, al tiempo que rechazó categóricamente las informaciones que considera falsas, incompletas y tendenciosas difundidas en algunos espacios digitales.

La entidad explicó que esta póliza no constituye un privilegio para funcionarios ni tiene como objetivo proteger actos de corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito o cualquier otra conducta dolosa contraria a la ley.

“Es importante aclarar a la ciudadanía que esta póliza no constituye un privilegio para funcionarios ni tiene como finalidad proteger actos de corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito o cualquier conducta dolosa contraria a la ley”, señaló la CSS en su comunicado.

De acuerdo con la institución, la contratación forma parte de los mecanismos de gestión de riesgos contemplados en la Ley Orgánica de la CSS desde 2005 y tiene como propósito proteger el patrimonio institucional, así como a los asegurados y terceros, frente a reclamaciones derivadas de errores, omisiones o actuaciones realizadas de buena fe durante el ejercicio legítimo de funciones administrativas.