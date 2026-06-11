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CSS aclara alcance de póliza para directores y rechaza información ‘falsa y tendenciosa’

La CSS defiende licitación de póliza de responsabilidad por B/.45 millones en cobertura
La CSS defiende licitación de póliza de responsabilidad por B/.45 millones en cobertura Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/06/2026 17:46
La Caja de Seguro Social asegura que póliza no protege actos de corrupción.

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La Caja de Seguro Social (CSS) emitió este jueves 11 de junio un comunicado en el que aclaró diversos aspectos relacionados con la licitación de una póliza de responsabilidad para directores y oficiales de la institución, al tiempo que rechazó categóricamente las informaciones que considera falsas, incompletas y tendenciosas difundidas en algunos espacios digitales.

La entidad explicó que esta póliza no constituye un privilegio para funcionarios ni tiene como objetivo proteger actos de corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito o cualquier otra conducta dolosa contraria a la ley.

“Es importante aclarar a la ciudadanía que esta póliza no constituye un privilegio para funcionarios ni tiene como finalidad proteger actos de corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito o cualquier conducta dolosa contraria a la ley”, señaló la CSS en su comunicado.

De acuerdo con la institución, la contratación forma parte de los mecanismos de gestión de riesgos contemplados en la Ley Orgánica de la CSS desde 2005 y tiene como propósito proteger el patrimonio institucional, así como a los asegurados y terceros, frente a reclamaciones derivadas de errores, omisiones o actuaciones realizadas de buena fe durante el ejercicio legítimo de funciones administrativas.

CSS aclara que póliza protege recursos institucionales, no actos de corrupción

La CSS detalló que la cobertura busca evitar que eventuales reclamaciones civiles afecten directamente recursos que pertenecen a los asegurados y que están destinados a la compra de medicamentos, la atención médica, el pago de pensiones, el desarrollo de infraestructura, la adquisición de equipamiento y la ejecución de programas de salud.

Según la información proporcionada por la entidad, la póliza en proceso de licitación contempla una cobertura de hasta B/.15 millones por año durante un período de tres años, lo que representa una cobertura total de B/.45 millones. El costo estimado para todo el período asciende a aproximadamente B/.2.4 millones, aunque la cifra final dependerá del resultado del proceso competitivo de contratación pública.

La institución reiteró que ninguna póliza sustituye la responsabilidad individual ante la ley y subrayó que cualquier persona que incurra en actos ilegales deberá responder personalmente ante las autoridades competentes, los organismos de control y los tribunales de justicia.

Finalmente, la CSS manifestó su preocupación por la difusión de interpretaciones que considera alejadas de la realidad y aseguró que estas se han promovido sin verificar adecuadamente el alcance, los objetivos y el fundamento legal de la contratación, lo que, a su juicio, ha generado confusión innecesaria entre la población.

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