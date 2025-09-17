Etesa licita ‘blindaje’ con seguros privados pese al discurso oficial de austeridad

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) abrió una licitación pública para contratar una póliza de seguro privado que proteja el patrimonio personal de directores, dignatarios y gerentes de la entidad.

Así lo establece las especificaciones técnicas en el pliego de cargos publicado el pasado 10 de septiembre en el portal de Panamá Compra, esto en medio de las críticas por el uso del dinero público para financiar pólizas privadas a funcionarios pese al discurso de “austeridad” que abandera el gobierno de José Raúl Mulino.

Se trata de una licitación por un monto de $76,655.58 dólares para un periodo de doce meses.

Entre los alcances específicos de la póliza, estarían: la protección patrimonial personal de los directivos asegurados, la garantía de reembolso en caso de que Etesa deba asumir gastos legales, cobertura de reclamos de valores, incluyendo costos judiciales e indemnizaciones.