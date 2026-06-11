Municipio de San Miguelito recibe revés judicial en caso contra la Contraloría

La acción de amparo fue presentada varios meses después de la entrada en vigencia de la Resolución No. 150-DNFG.El proceso fue llevado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, instancia competente para conocer este tipo de recursos constitucionales.Con la publicación del Edicto No. 769, la Secretaría General notificó oficialmente la decisión adoptada por los magistrados el 18 de mayo de 2026.El edicto divulgado por la Corte no detalla los argumentos jurídicos desarrollados en la resolución ni las razones que sustentaron la decisión de no admitir la acción presentada por el Municipio de San Miguelito.