Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 27 de julio

Panamá tendrá este lunes 27 de julio una jornada marcada por <b>lluvias, aguaceros y posibles tormentas eléctricas en distintos puntos del país</b>, de acuerdo con el pronóstico del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).</a></b>Durante la madrugada y la mañana, el ingreso de nubosidad hacia las costas y tierra firme del Caribe favorecerá lluvias con episodios de aguaceros. En el litoral Pacífico también se esperan aguaceros con probables tormentas sobre el Golfo de<b> Panamá, Panamá Este y la provincia de Darién.</b>Para horas de la tarde, el IMHPA <b>prevé aguaceros aislados acompañados de posibles tormentas en el occidente del país, las provincias centrales y el oriente</b>. En el resto del territorio nacional podrían registrarse lluvias ocasionales, algunas de ellas de intensidad fuerte.En la noche, las precipitaciones tenderán a disminuir, aunque persistirán algunas lluvias sobre Chiriquí, el sur de Veraguas y Darién. En el resto del país no se esperan eventos lluviosos de consideración.En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán entre los <b>13 °C y 21 °C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre <b>22 °C y 25 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>29 °C y 32 °C</b> en el Pacífico, entre <b>27 °C y 29 °C</b> en el Caribe y de <b>20 °C a 24 °C</b> en las zonas montañosas de la Cordillera Central.Por otra parte, los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre <b>moderados y altos (3 a 7)</b>, por lo que se recomienda utilizar protector solar, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.