Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 27 de julio

Panamá tendrá este lunes 27 de julio una jornada marcada por lluvias, aguaceros y posibles tormentas eléctricas en distintos puntos del país, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la madrugada y la mañana, el ingreso de nubosidad hacia las costas y tierra firme del Caribe favorecerá lluvias con episodios de aguaceros. En el litoral Pacífico también se esperan aguaceros con probables tormentas sobre el Golfo de Panamá, Panamá Este y la provincia de Darién.

Para horas de la tarde, el IMHPA prevé aguaceros aislados acompañados de posibles tormentas en el occidente del país, las provincias centrales y el oriente. En el resto del territorio nacional podrían registrarse lluvias ocasionales, algunas de ellas de intensidad fuerte.

En la noche, las precipitaciones tenderán a disminuir, aunque persistirán algunas lluvias sobre Chiriquí, el sur de Veraguas y Darién. En el resto del país no se esperan eventos lluviosos de consideración.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán entre los 13 °C y 21 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 22 °C y 25 °C. Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico, entre 27 °C y 29 °C en el Caribe y de 20 °C a 24 °C en las zonas montañosas de la Cordillera Central.

Por otra parte, los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y altos (3 a 7), por lo que se recomienda utilizar protector solar, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.