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Redacción La Estrella de Panamá
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Política
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
27/07/2026 06:16
Política
EN VIVO
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este viernes 27 de julio
Radio Panamá
Donde está la información, allí está ‘Panamá hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal.
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