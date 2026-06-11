Panamá confirma un nuevo caso importado de sarampión

El paciente acudió el 10 de junio a una instalación privada de salud en la provincia de Chiriquí. Tras la evaluación médica, el caso sospechoso fue notificado a las autoridades sanitarias, que activaron de inmediato los protocolos de vigilancia y control.La Región de Salud de Chiriquí desplegó los Equipos de Respuesta Rápida, que en menos de 24 horas realizaron la investigación epidemiológica, el aislamiento del paciente, el seguimiento de contactos, la toma de muestras y la vacunación de personas expuestas.Actualmente, el paciente permanece hospitalizado y bajo aislamiento en una instalación de salud. El Minsa indicó que se mantiene en buen estado general.Como parte de las acciones de control, el Ministerio de Salud desarrolla operativos de bloqueo vacunal y seguimiento de contactos en las regiones de Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Norte, Coclé, Panamá Oeste y San Miguelito, lugares que fueron visitados por el paciente durante el período de transmisibilidad de la enfermedad.