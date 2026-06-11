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Panamá confirma un nuevo caso importado de sarampión

Con este diagnóstico, Panamá acumula dos casos importados de sarampión y un caso relacionado con la importación.
Con este diagnóstico, Panamá acumula dos casos importados de sarampión y un caso relacionado con la importación. DepositPhotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 11/06/2026 18:26
El paciente es un ciudadano guatemalteco de 24 años que ingresó por Paso Canoas. Las autoridades mantienen vigilancia y seguimiento de contactos en seis regiones

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El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión en el país, detectado mediante una prueba de RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Con este nuevo diagnóstico, Panamá registra dos casos importados de sarampión y un caso relacionado con la importación, mientras otras cinco personas permanecen bajo investigación epidemiológica para determinar si guardan relación con los contagios confirmados.

Según informó el Minsa en un comunicado, el caso corresponde a un ciudadano guatemalteco de 24 años que ingresó a Panamá el pasado 2 de junio a través del puesto fronterizo de Paso Canoas.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el paciente presentó fiebre el 4 de junio y desarrolló erupción cutánea el 9 de junio, además de síntomas gastrointestinales.

La investigación epidemiológica determinó que el hombre estuvo expuesto a familiares diagnosticados con sarampión aproximadamente 15 días antes del inicio de los síntomas. Las autoridades también confirmaron que no mantenía antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

El paciente acudió el 10 de junio a una instalación privada de salud en la provincia de Chiriquí. Tras la evaluación médica, el caso sospechoso fue notificado a las autoridades sanitarias, que activaron de inmediato los protocolos de vigilancia y control.

La Región de Salud de Chiriquí desplegó los Equipos de Respuesta Rápida, que en menos de 24 horas realizaron la investigación epidemiológica, el aislamiento del paciente, el seguimiento de contactos, la toma de muestras y la vacunación de personas expuestas.

Actualmente, el paciente permanece hospitalizado y bajo aislamiento en una instalación de salud. El Minsa indicó que se mantiene en buen estado general.

Como parte de las acciones de control, el Ministerio de Salud desarrolla operativos de bloqueo vacunal y seguimiento de contactos en las regiones de Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Norte, Coclé, Panamá Oeste y San Miguelito, lugares que fueron visitados por el paciente durante el período de transmisibilidad de la enfermedad.

Panamá confirma un nuevo caso importado de sarampión

La entidad señaló que mantiene activadas las medidas de vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos y el monitoreo de personas que pudieron haber estado expuestas al virus, con el objetivo de prevenir nuevos contagios.

Llamado a la vacunación

Ante la detección de este nuevo caso, el Minsa reiteró a la población la importancia de verificar y completar los esquemas de vacunación contra el sarampión.

La institución también recomendó acudir de inmediato a los servicios de salud ante la aparición de fiebre y erupciones en la piel, informar antecedentes recientes de viaje o contacto con personas sospechosas o confirmadas con la enfermedad y aplicarse la vacuna al menos 15 días antes de viajar a países o zonas donde exista circulación activa del virus.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir formas graves del sarampión, así como hospitalizaciones y defunciones asociadas a esta enfermedad.

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