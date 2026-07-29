Análisis de UICN detecta inconsistencias en auditoría de Cobre Panamá

La auditoría realizada por la empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc. evaluó de manera independiente los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.De acuerdo con la auditoría, el proyecto tiene un 87.7% de cumplimiento. Evaluó cuatro componente principales.