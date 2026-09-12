Miguel Ordóñez: ‘Pandeportes no tiene la capacidad de asumir el mantenimiento de las obras’

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, insiste en El Polígrafo de La Estrella de Panamá en el alto costo del “legado de irregularidades” heredado de la gestión de Héctor Brands y reconoce las contradicciones de la institución que hoy dirige. Tras solicitar más de $224 millones para el presupuesto de 2027, Ordóñez admite que Pandeportes no tiene capacidad para mantener la infraestructura existente: calcula que necesitaría unos 12 mil funcionarios, pero apenas cuenta con 1,035. Aunque se muestra como un crítico severo del “desfile” de adendas millonarias de administraciones anteriores, tampoco descarta recurrir al sector privado para el mantenimiento de las principales instalaciones deportivas. Sostiene que “es necesario” y que se “puede hacer bien”. En la entrevista también aborda las investigaciones que adelantan el Ministerio Público y la Contraloría, defiende los $7.6 millones destinados a la piscina de Albrook tras los reportajes publicados por este diario y asegura mantener distancia de las federaciones deportivas, a las que reconoce como históricas trincheras de poder político. Históricamente, las federaciones deportivas han estado envueltas en escándalos. ¿Qué ha avanzado su administración con políticas públicas para cambiar ese modelo de federaciones como bastiones políticos? Las federaciones deportivas tienen autonomía, eso lo dice la Ley de Pandeportes. Por ende, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Hacer que los estatutos y la ley se cumplan. Muchas federaciones se quejan porque hay dirigentes o directivos que son corruptos o malos; lo dicen, no me consta. Lo que a nosotros nos ha constado, ahí está la Fiscalía, en la Dirección Técnica, verificando todo lo que hay en temas de irregularidades, y nosotros cooperamos. No hay nadie que pueda decir que Miguel Ordóñez, como director de Pandeportes, ha cogido un teléfono para llamar a un dirigente, para llamar a una liga provincial, para llamar a un club, para pedir o decir nada, y cuando me llaman, me mantengo al margen de cualquier cosa.

En países con políticas públicas deportivas, la institución que rige el deporte pone orden, más allá de las autonomías que tienen las federaciones... El hecho de que Pandeportes no se inmiscuya en la selección de ciertos dirigentes deportivos no significa que la institución no sea el ente que regula el deporte. Además, es el principal apoyo de los atletas a nivel nacional. El programa de subsidios deportivos a federaciones tiene más de 19 millones de dólares. Cuando nuestra delegación va a los Juegos Suramericanos, Olimpiadas, campeonatos mundiales y regionales, eso lo paga el Estado, no las federaciones; lo paga en un 80 o 90 %. Entonces, cuando se dice afuera que los atletas no reciben apoyo, es una mentira, no es cierto. El país que más apoya a los atletas y el deporte per cápita en el continente americano, fuera de Estados Unidos y Canadá, es Panamá. Yo soy un hombre de deporte y, para mí, lo más importante y más ilusión me causa son los programas que hemos podido implementar a nivel deportivo: la Red Nacional de Entrenadores es un programa inédito; programas de colaboración con el Comité Olímpico, es la primera vez que Pandeportes y el Comité trabajan de la mano, eso ha potenciado el deporte. Llevamos más de siete eventos consecutivos en donde estamos metiendo récords de medallas. Nadie dice eso. Victorias en Juegos Centroamericanos, en Panamericanos Junior, también en Juegos Suramericanos de la Juventud, Centroamericanos de Mayores, Panamericanos Junior y Juegos Codicader; es un récord tras otro. Pareciera que el deporte nacional está en algún tipo de crisis, cuando realmente estamos volviendo a la época dorada. Un reportaje de este diario ha detallado el oneroso costo de la piscina de Albrook. Tiene un precio de referencia de $7.6 millones. ¿Cuál es la razón de una cifra tan alta? He escuchado, he leído sobre este tema de que piscinas similares en otros lugares han costado $1 millón o $1.4 millones en México... De personas que trabajaron en esta institución y fue presidenta de la Federación de Natación, dijo que ese tipo de obras se pueden hacer con $1 millón. Me parecen irresponsables este tipo de comentarios porque toda la vida tienes que comparar peras con peras. (...) Esa es una obra que solamente en los preliminares, es decir, fianzas, permisos, estudios topográficos, estudios de suelo son $692,000. (...) Hay que controlar el pH del agua para evitar contaminación, controlar la oxigenación; además de una cubierta con cimientos, perforaciones, pilotes, eso es por el orden de los $1.4 millones. Luego, la certificación de la piscina por la Federación Internacional de Natación, hoy World Aquatics, necesaria para albergar eventos regionales de ciclo olímpico. Para esa certificación, la piscina debe ser construida con materiales específicos, filtrados especiales del agua y control de la temperatura, sistemas de cronometraje, tablero electrónico... Ese rubro va por $2.1 millones. Luego, acabados, vestidores, la piscina para niños y un parque; allí tienes poco más de $5 millones de dólares. Para hacer un proyecto no solamente son los costos directos, sino también vienen los indirectos (...) luego, imprevistos y las utilidades del contratista. Es una obra robusta. Si hablamos de piscinas certificadas, hay una, la que está en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, contemplada en su momento con costo de referencia de $7.7 millones; fue construida desde cero. En cambio, la de Albrook será una remodelación, no inicia de cero. ¿Por qué cuestan lo mismo? Esa era una piscina que tenía que tener la certificación de World Aquatics; sin embargo, no tenía sistema de cronometraje, ni placa de toques, ni sistema de control de temperatura del agua, entre otras cosas. Ese recinto del que tú hablas no terminó costando $7.7 millones de dólares, terminó costando cerca de $11 millones. La piscina de Albrook va a tener más graderías, 500; no se está comparando el mismo proyecto. ¿Qué es mejor? Sacar un proyecto por debajo de un precio de referencia y meterle cinco adendas, o sacar un proyecto bien elaborado, bien estructurado y no meterle adendas. (...) Tú hablas de remodelación. Te invito a que vayas a ver la piscina. La piscina es una ruina, no hay absolutamente nada que se pueda salvar.

Pero el pliego de cargos nuevo habla de demolición selectiva. ¿Se va a rehacer todo? ¿Si se va a utilizar una parte de la estructura, no tiene sentido que el costo bajara? Hay múltiples rubros en los preliminares en donde aparece el tema de demolición y remoción de esos materiales. Yo no te puedo decir a ti exactamente si esta pequeña losa de concreto de este lugar se va a quedar o no. En realidad, yo te diría que un 95 %: remodelación completa e integral. Viendo experiencias en otros países, se menciona el Complejo César Zapata, en Medellín, que se remodeló por $3.6 millones y cumple las reglas de World Aquatics. ¿Por qué no reevaluar el costo en línea con la “austeridad” del Gobierno? Para opinar de Medellín y sus costos, tendría que ver su pliego, costos asociados, materiales y especificaciones. Nuestro pliego es público y hay absoluta transparencia para que algún ingeniero de la SPIA (Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos) o de la Universidad Tecnológica lo revise; que lo vean personas especializadas, no gente que busca sus intereses con desinformación. Dentro del proyecto original se contemplaba una estructura para la disciplina de clavados, pero se eliminó en el pliego nuevo. ¿Por qué eso no bajó el precio de la obra? El pliego original, que se canceló, sí lo contemplaba, pero únicamente para un resanamiento; no se iba a demoler, no iba a hacerse nueva. Pero, al revisar ese pliego, hallamos ciertas deficiencias en el alcance. Fuimos al Consejo Nacional de la Actividad Física y el Deporte y, de manera muy transparente, les dijimos que había cosas deficientes. Yo personalmente lo revisé y nos dimos cuenta de que, en efecto, había cosas que no estaban debidamente calculadas. Pudimos decir: “Hey, vamos a adendarlo”, pero, por el contrario, fuimos transparentes, lo llevamos al consejo y cambiamos el alcance. Nuestro compromiso con el consejo fue que no íbamos a aumentar el monto, solo corregir el alcance para que el proyecto fuera viable, cuando originalmente no era viable. Que quede muy claro que no se contemplaba en el pliego original que ibas a hacer una plataforma de clavados nueva. Además, no es cierto que no se podrán practicar otras disciplinas; por el contrario, hay espacio para nado sincronizado, waterpolo o solo nadar. Será una piscina híbrida, para la comunidad y alto rendimiento. ¿Qué investigación avanza Pandeportes sobre el abandono e irregularidades en obras pasadas en la gestión del exdirector Héctor Brands? Hemos puesto múltiples denuncias de diferentes proyectos: el estadio Rico Cedeño, el proyecto Estela Sierra en Arraiján, el proyecto en San Juan; hay una denuncia puesta sobre el estadio Roberto Mariano Bula y otros, ante el Ministerio Público y la Contraloría. Estamos cooperando al 100 % (...) En muchos proyectos, lo que había era un desfile de adendas; no una ni dos, iban tres, cinco y hasta siete. ¿Cómo va a mantener esa y otras obras? Usted planteó hacer adendas o una licitación... Tal cual, la Ley de Contrataciones Públicas lo permite. Podemos hacerlo a través de una adenda porque este tipo de contratos permite hasta el 25 % adicional. Para el presidente Mulino es muy importante el tema del mantenimiento de las obras.