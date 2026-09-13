¿Qué busca Francia en Panamá? El Canal y nuevas oportunidades de inversión

El ministro de Comercio de Francia, Nicolas Forissier, visitará Panamá el 14 de septiembre con una agenda orientada al comercio, la inversión y las oportunidades para empresas francesas en proyectos de infraestructura.

El Canal de Panamá será uno de los principales temas de la visita. El Ministerio de Exteriores francés señaló que las reuniones con autoridades de la vía interoceánica permitirán conocer sus perspectivas de desarrollo y las oportunidades que esos proyectos pueden generar para las empresas de Francia, según una publicación de agencia EFE.

Forissier se reunirá con José Ramón Icaza Clément, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. También tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, además de otros funcionarios.

La agenda francesa trasciende al Canal. París quiere que sus empresas participen en los grandes proyectos de infraestructura de Panamá y explorar nuevas oportunidades de cooperación en sectores en los que Francia considera que cuenta con experiencia, como agua y saneamiento, transporte urbano y ferroviario, seguridad e infraestructuras estratégicas.

El transporte tendrá un espacio particular en la visita. Panamá prepara la licitación para ampliar su línea de suburbano y, por ello, Forissier se reunirá con el director general adjunto del Metro de Panamá, Alberto Noriega, para conocer proyectos y posibilidades de participación empresarial.

En materia de seguridad, el ministro francés se reunirá con Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, y con empresas del sector.