Hoteles y franquicia ingresan al mercado eléctrico mayorista

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aprobó la incorporación de 17 grandes clientes al Mercado Mayorista de Electricidad, como parte de la tercera adenda al Informe Indicativo de Demandas 2026-2046.

La medida quedó establecida mediante la Resolución AN No. 22023-Elec, del 26 de agosto de 2026, que modifica las proyecciones de demanda elaboradas por el Centro Nacional de Despacho (CND).

Entre los clientes incorporados figuran empresas vinculadas a hoteles, establecimientos de Arcos Dorados y comercios. El documento también registra la salida del mercado mayorista de Industrias Panamá-Boston, S.A., en el punto de retiro identificado con el NIS 5087844.

La incorporación de estos grandes clientes implica que su consumo eléctrico deja de formar parte de las proyecciones correspondientes a clientes que compran energía bajo el esquema regulado de las empresas distribuidoras y pasa a registrarse como consumo de participantes del Mercado Mayorista de Electricidad.

La adenda recoge información suministrada por empresas generadoras para proyectar el consumo de los nuevos participantes. Entre ellas figuran AES Panamá, S.R.L. y Alterney, S.A.

En el caso de AES Panamá, la información incluye las proyecciones de consumo de varios establecimientos de Arcos Dorados, además de Rey CEDI Pacora y Hiper Los Pueblos. Alterney, por su parte, presentó información relacionada con varios establecimientos hoteleros.

El cambio no representa una variación significativa en las proyecciones generales del sistema eléctrico para 2026. Según la adenda aprobada por la ASEP, la actualización produce una variación de 0.05% en la energía total proyectada para lo que resta del año.

El documento también señala que no se registra variación en la potencia total ni en la demanda máxima de generación de las empresas distribuidoras dentro del Informe Indicativo de Demandas, Adenda No. 3.

Para incorporar los cambios, el CND actualizó las tablas relacionadas con las empresas de distribución eléctrica y añadió nuevas tablas con información de los grandes clientes que ingresan al mercado mayorista.

La tercera adenda es la más reciente modificación al Informe Indicativo de Demandas 2026-2046. El documento original fue aprobado en febrero de 2026 y luego recibió modificaciones en mayo y junio, antes de la resolución aprobada en agosto.

La Resolución AN No. 22023-Elec fue publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30610, del 11 de septiembre de 2026.