Terminal 3 de Tocumen: un proyecto de $3,500 millones que Panamá aún no necesita

La construcción de una tercera pista en el Aeropuerto Internacional de Tocumen implicaría mucho más que ampliar el campo de vuelo. El proyecto requeriría una nueva terminal de pasajeros, conocida como Terminal 3 (T3), y en la práctica supondría levantar un nuevo aeropuerto dentro del complejo aeroportuario.

El gerente de Tocumen, José, explicó durante una intervención ante la Asamblea Nacional que una tercera pista no puede operar de forma aislada debido al modelo de funcionamiento del aeropuerto. Por esa razón, el proyecto tendría que contemplar tanto la pista como una nueva terminal.

La estimación preliminar que manejan los especialistas consultados para el proyecto ronda los $3,500 millones, una inversión que el propio gerente calificó como extraordinaria y que, según explicó, Panamá no necesita realizar en este momento.

La principal razón es la capacidad disponible. De acuerdo con las proyecciones citadas durante la reunión, Tocumen no requerirá una tercera pista durante los próximos 10 años. El plazo exacto dependerá de los resultados de un nuevo plan maestro que analiza el crecimiento futuro de la terminal aérea.

Tocumen trabaja en un plan maestro para determinar las necesidades de infraestructura del aeropuerto en el mediano y largo plazo. El estudio debe establecer, entre otros aspectos, cuándo será necesario construir la tercera pista y qué superficie requerirá el proyecto.

La entrega del documento está prevista para agosto de 2027. Hasta entonces, la administración aeroportuaria no considera definitivo ni el tamaño del terreno ni el momento para iniciar la construcción.

De manera preliminar, se estima que la tercera pista y la infraestructura asociada podrían requerir unas 800 hectáreas. Sin embargo, el gerente aclaró que esa cifra todavía no figura en un informe oficial y, por tanto, no sirve aún como base para iniciar una adquisición de tierras.

“¿Qué tú vas a comprar si no sabes lo que tú necesitas?”, planteó al referirse a la posibilidad de adquirir anticipadamente los terrenos.

La administración también analiza distintas alternativas para disponer de las tierras cuando el proyecto sea necesario. Entre ellas mencionó la compra y el intercambio de terrenos, conocido como swap de tierras.

Mientras se define el futuro de la tercera pista y la T3, Tocumen concentra sus inversiones en aumentar la capacidad de la infraestructura existente.

La administración impulsa un proyecto para ampliar la Terminal 2, que contempla 10 nuevas puertas y cinco posiciones remotas, además de trabajos en el campo de vuelo. La expansión de las puertas tiene un costo estimado de $209 millones, mientras que las obras relacionadas con el campo de vuelo rondan los $98 millones.

A esto se suma la reparación de las pistas existentes.

El objetivo es elevar la capacidad de unas 35 operaciones por hora a alrededor de 65 operaciones por hora. Según las proyecciones expuestas por Tocumen, estas mejoras permitirían atender el crecimiento de la demanda durante un periodo de entre 10 y 15 años.

Esta estrategia permite postergar una inversión de $3,500 millones hasta que las condiciones de tráfico aéreo justifiquen la construcción de una nueva pista y una nueva terminal.