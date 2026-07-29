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Gobierno aprueba presupuesto por $35,111 millones para 2027

Gobierno aprueba presupuesto por $35,111 millones para 2027
Por
Mileika Lasso
  • 30/07/2026 00:00
El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el presupuesto general de 2027 por $35,111.75 millones, con un déficit proyectado de 2.97% del PIB

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó este miércoles ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de $35,111.7 millones, una cifra que representa un aumento de $197.9 millones, equivalente a 0.6%, frente al presupuesto modificado de 2026.

Chapman explicó que la propuesta no representa una expansión generalizada del gasto público, sino una recomposición de prioridades, con mayor énfasis en inversión, protección social y servicios esenciales, dentro de un escenario de consolidación de las finanzas públicas.

El proyecto establece para 2027 un límite de déficit del Sector Público No Financiero de 3% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la trayectoria fijada en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Durante su intervención, el ministro destacó que el Gobierno busca mantener la disciplina fiscal mientras genera espacio para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales.

Menor gasto de funcionamiento

Las instituciones públicas solicitaron recursos por $40,840 millones para 2027. Luego del análisis realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la recomendación quedó en $35,111.7 millones, $5,728.6 millones menos que lo solicitado.

El presupuesto contempla $22,547 millones para funcionamiento y $12,564 millones para inversión.

Chapman destacó que el gasto de funcionamiento disminuye frente al presupuesto modificado de 2026, mientras que la inversión aumenta. La inversión representa cerca del 36% del presupuesto recomendado.

De los $12,564 millones destinados a inversión, aproximadamente $7,065 millones corresponden a inversión física y obras, mientras que unos $5,500 millones corresponden a inversión financiera.

El ministro explicó que esta última categoría incluye operaciones y activos relacionados con entidades como los bancos estatales y la Caja de Seguro Social, por lo que no debe confundirse con gasto corriente.

Baja el servicio de la deuda

Uno de los principales cambios del proyecto aparece en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones en 2027, una reducción de $1,401 millones, equivalente a 7.8%.

Chapman explicó que la variación responde principalmente al comportamiento del servicio de la deuda pública y no a una reducción generalizada de los programas esenciales del Estado.

El servicio de la deuda baja de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496.1 millones en 2027. La diferencia alcanza $2,442.7 millones, equivalente a una reducción de 30.8%.

El ministro aclaró que esta disminución no significa automáticamente una reducción del saldo total de la deuda pública, sino que responde al calendario de vencimientos, las amortizaciones y las operaciones de financiamiento previstas para 2027.

Según Chapman, la menor presión del servicio de la deuda permite generar mayor espacio fiscal para orientar recursos hacia educación, salud, infraestructura, seguridad, agua y programas sociales.

Gobierno destaca consolidación fiscal

Chapman también presentó ante los diputados los resultados fiscales de los últimos años como parte de la justificación del proyecto.

Según las cifras expuestas, el déficit del Sector Público No Financiero pasó de 6.23% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025, por debajo del límite legal de 4% establecido para ese año.

En términos nominales, el ministro señaló que el déficit disminuyó en $2,069 millones, una reducción de 41%.

También destacó una desaceleración en el crecimiento del saldo de la deuda pública. El incremento pasó de $6,711.4 millones al cierre de 2024, equivalente a 14.3%, a $5,612 millones durante 2025, equivalente a 10.4%.

Para 2027, el Gobierno utiliza una proyección de crecimiento económico de 4%.

Chapman sostuvo que la consolidación fiscal y el crecimiento económico pueden avanzar de manera paralela y que unas finanzas públicas más ordenadas contribuyen a fortalecer la confianza y las condiciones para la inversión privada.

El proyecto contempla incrementos en varias instituciones vinculadas con servicios e inversión pública.

El Ministerio de Obras Públicas recibe un aumento de $238.7 millones; el Ministerio de Salud, $163.1 millones; el Ministerio de Educación, $117.8 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, $116.5 millones; y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, $78.4 millones.

En las instituciones descentralizadas, el presupuesto pasa de $10,576.4 millones en 2026 a $11,153.6 millones en 2027, un incremento de 5.5%.

Para la Caja de Seguro Social, el presupuesto recomendado asciende a $8,507.5 millones, frente a $8,211 millones en 2026. El aumento es de $296 millones, equivalente a 3.6%.

Además, el proyecto incorpora aproximadamente $3,400 millones para subsidios y programas de apoyo económico. De ese monto, alrededor de $1,500 millones corresponden a aportes solidarios del Gobierno Central para programas administrados por la CSS, incluidos unos $1,044 millones destinados al Fondo Único Solidario.

Chapman planteó fortalecer la focalización, evaluación y seguimiento de estos recursos para garantizar que lleguen a quienes más los necesitan.

Con la presentación ante el pleno legislativo, el proyecto inicia su trámite en la Asamblea Nacional y deberá continuar con su análisis y discusión en las instancias correspondientes.

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