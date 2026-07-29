Gobierno aprueba presupuesto por $35,111 millones para 2027

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó este miércoles ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de $35,111.7 millones, una cifra que representa un aumento de $197.9 millones, equivalente a 0.6%, frente al presupuesto modificado de 2026. Chapman explicó que la propuesta no representa una expansión generalizada del gasto público, sino una recomposición de prioridades, con mayor énfasis en inversión, protección social y servicios esenciales, dentro de un escenario de consolidación de las finanzas públicas. El proyecto establece para 2027 un límite de déficit del Sector Público No Financiero de 3% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la trayectoria fijada en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Durante su intervención, el ministro destacó que el Gobierno busca mantener la disciplina fiscal mientras genera espacio para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales.

Menor gasto de funcionamiento

Las instituciones públicas solicitaron recursos por $40,840 millones para 2027. Luego del análisis realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la recomendación quedó en $35,111.7 millones, $5,728.6 millones menos que lo solicitado. El presupuesto contempla $22,547 millones para funcionamiento y $12,564 millones para inversión. Chapman destacó que el gasto de funcionamiento disminuye frente al presupuesto modificado de 2026, mientras que la inversión aumenta. La inversión representa cerca del 36% del presupuesto recomendado. De los $12,564 millones destinados a inversión, aproximadamente $7,065 millones corresponden a inversión física y obras, mientras que unos $5,500 millones corresponden a inversión financiera. El ministro explicó que esta última categoría incluye operaciones y activos relacionados con entidades como los bancos estatales y la Caja de Seguro Social, por lo que no debe confundirse con gasto corriente. Baja el servicio de la deuda Uno de los principales cambios del proyecto aparece en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones en 2027, una reducción de $1,401 millones, equivalente a 7.8%. Chapman explicó que la variación responde principalmente al comportamiento del servicio de la deuda pública y no a una reducción generalizada de los programas esenciales del Estado. El servicio de la deuda baja de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496.1 millones en 2027. La diferencia alcanza $2,442.7 millones, equivalente a una reducción de 30.8%. El ministro aclaró que esta disminución no significa automáticamente una reducción del saldo total de la deuda pública, sino que responde al calendario de vencimientos, las amortizaciones y las operaciones de financiamiento previstas para 2027. Según Chapman, la menor presión del servicio de la deuda permite generar mayor espacio fiscal para orientar recursos hacia educación, salud, infraestructura, seguridad, agua y programas sociales.

Gobierno destaca consolidación fiscal