‘Compromiso previo’ de Paulette Thomas le cuesta presidencia de Educación a Vamos

Un “compromiso previo” con la diputada oficialista, Lilia Batista, ocasionó la suspensión de la bancada de Vamos a la diputada Paulette Thomas. El jefe de bancada, Jorge González, espera escuchar directamente la versión de la diputada que les costó una posible presidencia en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

El conflicto se disparó durante la votación para la junta directiva de la comisión que se llevó a cabo la mañana del miércoles en la Asamblea. Entre los postulados estaban Lilia Batista, de Realizando Metas, y Jorge Bloise, de Vamos.

De los 9 miembros de la comisión, 3 pertenecen a Vamos y 1 a la bancada de Seguimos. Esto quiere decir que con voltear 1 voto podrían obtener la presidencia. La oportunidad se abrió gracias al diputado perredista, Jairo Salazar, quien decidió postularse a si mismo para los 3 cargos directivos (presidente, vicepresidente y secretario). Esta movida significaba que podría darse un empate, y la presidencia podría terminar siendo decidida al azar, en seguimiento al reglamento interno.

No era algo seguro, pero Bloise y Vamos tendrían al menos un 50% de probabilidad de mantener la presidencia. No se habló de acuerdos, pero los tres diputados de Vamos votarían luego por Salazar para la secretaría de la comisión (Betserái Richards de Seguimos se abstuvo).

Sin embargo, la oportunidad de mantener la presidencia se esfumó para Vamos. El diputado suplente de Paulette Thomas, Edilberto Guerrero, votó a favor de la candidata oficialista, Lilia Batista.

La reacción en la mesa no fue de sorpresa, sino de aparente decepción. La movida ya parecía estar cantada. Un diputado de Vamos consultado fuera del recinto de la elección sobre lo acontecido simplemente exclamó “pasó lo que tenía que pasar”.

Poco después de oficializado el resultado, llegó la reacción del líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, desde fuera de la Asamblea.

“Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al Jefe de Bancada que reúna a la Bancada y suspendan de la misma a la Diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales”, publicó Vásquez en su cuenta personal de X.

La instrucción de Juan Diego Vásquez fue acogida por la bancada, que emitió un comunicado anunciando la decisión.

“En Vamos, el compromiso colectivo es nuestra bandera y está por encima de cualquier interés. Las decisiones de la Coalición se construyen entre todos y deben respetarse una vez tomadas. Esta medida busca dar tiempo para analizar lo sucedido y actuar con responsabilidad frente a la organización”, señala el comunicado, añadiendo que el caso sería remitido al Comité de Ética de la Coalición para que se investiguen los hechos y se determinen las sanciones correspondientes.

La propia diputada Thomas respondió con su propio comunicado, en el que ella misma reconoce un “compromiso previo” con la diputada oficialista.

“En esta ocasión existía un compromiso previo, asumido con la honorable diputada Lilia Batista antes de que se definieran las candidaturas y en un escenario distinto al que posteriormente se presentó. Por respeto a la palabra empeñada y a los principios que rigen mi actuar, consideré que lo correcto era honrar ese compromiso”, arguyó Thomas. Detalló que “dio su palabra” en momentos en que solo existían 2 candidaturas viables y que ninguna era de Vamos, además recordó que siempre ha apoyado las iniciativas de Bloise y la bancada.

Este martes, Thomas fue electa presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, postulada por la diputada Yuzaida Marín, de Realizando Metas, y elegida con los votos de las distintas bancadas.

El jefe de bancada de Vamos, Jorge González, respondió a La Estrella de Panamá que la diputada Thomas tiene derecho a exponer su caso ante el resto de la bancada antes que se tome una decisión definitiva.

“Nos reunimos en la tarde de hoy (miércoles) la bancada y deliberamos y esperamos que la Junta Directiva pueda tomar criterio también dependiendo de nuestro reglamento de ética. Creemos propicio también de que la diputada Paulette Thomas merece y tiene derecho a una réplica y a comentar qué fue lo que sucedió”, apuntó.