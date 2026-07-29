Policías jubilados esperan pago de deuda de $71 millones en prima de antigüedad

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene pendiente el pago de $71 millones en prima de antigüedad vinculada a policías que pasan por el régimen de jubilación especial por 30 años de servicio.

El dato surgió durante la sustentación de créditos adicionales ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, cuando el diputado Augusto Palacios, de libre postulación por el circuito 4-1, cuestionó al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, sobre la situación de los agentes que cumplen tres décadas de servicio y esperan completar su proceso de retiro.

Palacios llevó el tema de los jubilados a la discusión y planteó que recibe consultas de policías que esperan el pago de sus prestaciones. A partir de sus preguntas, el director de Administración y Finanzas del Ministerio de Seguridad Pública, Nicomedes Fernández, reveló que la institución mantiene una deuda de $71 millones en prima de antigüedad.

Ábrego explicó que las jubilaciones de los policías están contempladas en leyes especiales por 30 años de servicio. “Entiendo que la pregunta acerca de las jubilaciones en particular que me habla, las jubilaciones nuestras son contempladas por las leyes especiales de los 30 años. Esto año con años se nos entrega el capital correspondiente al retiro una vez que las personas cumplen sus 30 años”. El ministro agregó: “En este año no tenemos mayor problema para las jubilaciones”.

Sin embargo, Ábrego reconoció retrasos administrativos. “Siempre hay atraso en el tema del cambio de un ministerio a otro de la documentación en la aprobación de la partida final de Contraloría y demás, pero por el tema jubilación en particular no tenemos un mayor problema en ese sentido”.

Palacios insistió en los casos de policías que ya cumplieron 30 años y esperan su liquidación. La pregunta llevó a Fernández a diferenciar el proceso de jubilación especial de la prima de antigüedad. “Para el cambio a la planilla de jubilados lleva un proceso administrativo, normalmente es algo tedioso o incómodo para ellos, pero deben cumplir con los procesos administrativos antes del cambio de planilla. Contamos con los recursos, vamos de la mano con el MEF para ir haciendo los cambios a la planilla de jubilados”.

Al referirse a la prima de antigüedad, Fernández reveló la deuda acumulada: “En cuanto a la prima antigüedad, nosotros encontramos un ministerio con 12 años sin haber asumido estos costos, habían 90 millones de deuda con la prima antigüedad”. Luego detalló: “En los dos últimos años se han pagado ya 19.5 millones a prima antigüedad” y confirmó: “Sí tenemos todavía pendiente asumir $71 millones que se le deben a los que ya son jubilados y se le debe prima antigüedad”.

Fernández explicó que el Ministerio trabaja con el MEF para obtener recursos y utiliza ahorros salariales. “Estamos trabajando de la mano con el MEF para la dotación de los recursos y también estamos destinando los ahorros de salario para ir asumiendo los pagos de este personal”.

Sobre los policías que pasan por el régimen especial, Fernández indicó que “995 tenemos en el 2026 que están en el proceso de pasar a la pensión jubilado. Ese es el total de este año”.

Durante el intercambio aparece una discrepancia en la transcripción: Fernández menciona 995 policías.

Palacios pidió certeza sobre los pagos y planteó la necesidad de que los policías conozcan cuándo recibirán sus prestaciones. “Es interesante e importante para las personas que ustedes le den luces. Si usted me dice a mí, por ejemplo, te voy a pagar pasado mañana, yo espero que pasado mañana me pague. Cuando llega pasado mañana yo voy y le pregunto, ‘Oye, mi pago’”.

En ese punto, el tema de las jubilaciones especiales quedó vinculado con una obligación distinta: los $71 millones pendientes en prima de antigüedad. La cifra no representa el costo total de las jubilaciones especiales, sino la obligación acumulada por ese concepto.

La discusión sobre la deuda ocurrió mientras el Gobierno aprobó dos créditos adicionales por $17,596,372 para Seguridad. De ese monto, $11,723,301 corresponden a la Policía Nacional para flota y el Centro de Operaciones Nacionales (C-5), mientras $5,873,071 se destinan a tecnología de la DIASP/DOE. Estos recursos forman parte de una solicitud de seis créditos adicionales por $20,072,682.

El diputado Luis Duke, de libre postulación por el circuito 8-2, cuestionó el componente relacionado con los vehículos. Preguntó: “¿Los 147 vehículos se van a comprar por algún tipo de licitación pública o va a hacer compra directa?” Fernández respondió que los vehículos disponibles mediante tienda virtual se adquirirán por convenio marco y los demás mediante licitación pública.

La diputada Yamireliz Chong, de libre postulación, llevó además los reclamos de policías por falta de uniformes. “Diputada, pelee por nosotros que no tenemos uniformes”, relató Chong que le dijo un agente. Ábrego respondió que ya se compraron uniformes y botas y que la entrega es progresiva: “Se hizo la compra de los uniformes para los miembros de la Policía Nacional, igualmente botas que están siendo entregados paulatinamente”.

Palacios también cuestionó el aumento de $350,484.81 en una piscina del Instituto Superior Policial. El proyecto pasó de $1,989,000 a $2,339,591. Fernández explicó que hubo tres adendas y trabajos adicionales, pero ante el pedido de detalle respondió: “En este momento no tengo el desglose específico, pero nos comprometemos en menos de 8 días a hacerle llegar a su despacho el desglose específico de las actividades que se incorporaron al contrato”.