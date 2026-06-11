Las claves del día: Corte Suprema, presencia militar de Estados Unidos, agua para Azuero y el Mundial 2026

Corte Suprema no admite demanda contra acuerdo de la Policía Municipal

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la demanda presentada contra el Acuerdo 162 del Consejo Municipal de Panamá, normativa que regula la organización y funcionamiento de la Policía Municipal.

La decisión mantiene vigente el marco legal de esta entidad mientras continúa el debate sobre sus competencias frente a la Policía Nacional.

Buque de misiles USS Lake Erie llega a Panamá

El crucero lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie arribó a Panamá como parte de las actividades de cooperación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

La visita forma parte de los intercambios regulares entre las fuerzas de seguridad y defensa, en un contexto en el que Washington mantiene un especial interés estratégico en la región.

IDAAN aprueba proyecto de $225 millones para ampliar la potabilizadora de Chitré

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) dio luz verde al proyecto de ampliación de la planta potabilizadora de Chitré, una inversión estimada en 225 millones de dólares.

La obra busca aumentar la capacidad de producción de agua potable y mejorar el suministro para miles de residentes de las provincias de Herrera y Los Santos, una de las regiones más afectadas por los problemas de abastecimiento.

Embajador Kevin Cabrera: “Panamá es una prioridad para el Comando Sur y Estados Unidos”

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, aseguró que el país ocupa un lugar estratégico para el Comando Sur y para la política exterior estadounidense.

Durante una entrevista, el diplomático destacó la cooperación en materia de seguridad, migración, comercio y protección del Canal de Panamá, además de reiterar el compromiso de Washington con la relación bilateral.

El Mundial 2026 comenzó hablando español: así fue la inauguración en México

El Estadio Azteca se convirtió en el epicentro de una gran fiesta latina para dar inicio al Mundial 2026.

La ceremonia arrancó con un emotivo homenaje a la cultura mexicana a cargo de Lila Downs, mientras que artistas como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, J Balvin y Ryan Castro pusieron el ritmo a la noche.

El cierre estuvo reservado para Shakira, que interpretó el himno oficial “Dai Dai” junto al cantante nigeriano Burna Boy, desatando la euforia de miles de aficionados y de millones de espectadores en todo el mundo.