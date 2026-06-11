Idaan aprueba proyecto de $22.5 millones para ampliar la planta potabilizadora de Chitré

La Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aprobaron un proyecto de más de $22.5 millones destinado a mejorar y ampliar la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

La iniciativa forma parte del Plan Nacional del Agua impulsado por la administración del presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de brindar una solución permanente a los problemas de suministro que enfrentan miles de residentes en las provincias de Herrera y Los Santos.

Durante una reunión de la Junta Directiva del Idaan se aprobó la solicitud de autorización del gasto correspondiente a la Solicitud de Ofertas N.° SDO-03-2025, mediante el Acto Público N.° 2025-2-66-0-06-LP-022193, para ejecutar el proyecto denominado “Estudios, Diseño, Mejoras, Rehabilitación, Equipamiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento y Planta Potabilizadora Roberto Reyna del Distrito de Chitré, Provincia de Herrera”.

Asimismo, se autorizó al director ejecutivo del Idaan para formalizar y suscribir el contrato con la empresa Espina Obras Hidráulicas, S. A., una vez se cumplan los requisitos legales correspondientes.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y presidente de la Junta Directiva del Idaan, Jaime Jované, destacó que Mulino manifestó una especial preocupación por la situación del agua en Azuero, una problemática que, según indicó, es resultado de décadas de falta de planificación, inversión y voluntad política.

Jované aseguró que la ejecución del proyecto permitirá fortalecer el suministro de agua potable y beneficiar a miles de habitantes de Herrera y Los Santos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, reiteró que la administración de Mulino mantiene como prioridad la búsqueda de soluciones para mejorar el servicio de agua potable en todo el país.

“El abastecimiento de agua es un problema nacional y el Gobierno ha orientado sus esfuerzos a modernizar la institución y desarrollar un Plan Nacional del Agua”, señaló Orillac, quien fue designado por el mandatario para coordinar esta estrategia.

Durante la reunión, el director del Idaan, Antonio Tercero González, explicó que el proceso de contratación se originó en 2023 y que el proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Añadió que esta es la tercera convocatoria realizada y que finalmente fue adjudicada el pasado 4 de junio de 2026.

Tercero destacó además que la entidad ya ha implementado acciones para mejorar el suministro en Chitré, entre ellas la incorporación de un millón de galones adicionales de agua al sistema, la adquisición e instalación de válvulas en diversos corregimientos, así como el reemplazo de tuberías para optimizar la distribución.

El funcionario también informó que el Idaan ha licitado siete plantas potabilizadoras y mantiene un programa de inspección y mantenimiento preventivo en distintas instalaciones del país para garantizar la continuidad y calidad del servicio.