Director designado del Idaan inspecciona plantas potabilizadoras en Azuero

El director designado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero, realizó un recorrido por las plantas potabilizadoras de La Villa de Los Santos y Chitré, en la provincia de Herrera, donde verificó los avances en el suministro de agua potable en la región de Azuero.

Durante la inspección, constató que la red de distribución ya está recibiendo agua adicional gracias a la perforación de pozos ejecutada en las últimas semanas, como parte de las acciones para reforzar el abastecimiento.

El funcionario también evaluó los trabajos de adecuación realizados en ambas tomas de agua durante el último mes, en el marco de un plan de acción orientado a optimizar el sistema de agua potable en la región.