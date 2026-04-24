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Director designado del Idaan inspecciona plantas potabilizadoras en Azuero

Supervisión en Azuero impulsa mejoras en el sistema de agua potable
Supervisión en Azuero impulsa mejoras en el sistema de agua potable Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 13:03
Autoridades del Idaan recorrieron plantas en Herrera y Los Santos para evaluar mejoras en el sistema de agua.

El director designado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero, realizó un recorrido por las plantas potabilizadoras de La Villa de Los Santos y Chitré, en la provincia de Herrera, donde verificó los avances en el suministro de agua potable en la región de Azuero.

Durante la inspección, constató que la red de distribución ya está recibiendo agua adicional gracias a la perforación de pozos ejecutada en las últimas semanas, como parte de las acciones para reforzar el abastecimiento.

El funcionario también evaluó los trabajos de adecuación realizados en ambas tomas de agua durante el último mes, en el marco de un plan de acción orientado a optimizar el sistema de agua potable en la región.

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Tercero estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, así como por equipos técnicos del Idaan y del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades).

Como parte de la agenda, autoridades panameñas sostuvieron una reunión con representantes del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, en la que se acordó la verificación de pruebas en las tomas de agua cruda del río La Villa, con el fin de fortalecer las acciones interinstitucionales en materia de abastecimiento.

Las autoridades reiteraron que los trabajos en las plantas potabilizadoras continuarán hasta garantizar una mejora sostenida en el suministro de agua potable para la población de Azuero.

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