Mulino realiza gira en Azuero y prepara anuncios importantes este 24 de abril

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, se encuentra en la región de Azuero realizando una gira de trabajo, en la que se prevé el anuncio de importantes decisiones durante una conferencia de prensa este viernes 24 de abril.Durante su recorrido, el mandatario destacó la Casa de Belisario Porras como un monumento histórico y emblemático, y adelantó que se contempla su reconstrucción para convertirla en un museo en honor a quien calificó como un constructor de la nacionalidad panameña.