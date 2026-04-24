Mulino realiza gira en Azuero y prepara anuncios importantes este 24 de abril

Durante su recorrido, el mandatario destacó la Casa de Belisario Porras como un monumento histórico y emblemático, y adelantó que se contempla su reconstrucción para convertirla en un museo en honor a quien calificó como un constructor de la nacionalidad panameña.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se encuentra en la región de Azuero realizando una gira de trabajo, en la que se prevé el anuncio de importantes decisiones durante una conferencia de prensa este viernes 24 de abril.

En el marco de esta gira, el nuevo director designado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero, presentará un informe sobre la situación del sistema de agua, así como un programa nacional que será anunciado en el contexto de la región de Azuero.

Tercero visitó este jueves las tomas de agua de las plantas potabilizadoras de La Villa de Los Santos y Chitré, en la provincia de Herrera, donde constató que la red de distribución en la península de Azuero ya está recibiendo agua adicional a través de pozos perforados en las últimas semanas.

Asimismo, inspeccionó los trabajos de adecuación realizados en ambas tomas de agua durante el último mes, como parte del Plan de Acción instruido por el presidente Mulino para optimizar el sistema de agua potable en Azuero y el resto del país.

Por otra parte, se informó que el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, presentará un informe sobre las inversiones realizadas en el sistema de salud pública.