Crisis de agua potable en Azuero: Mesa técnica evaluará acciones para optimizar potabilizadoras

La administración del presidente José Raúl Mulino empezó su plan de acción para optimizar la red de agua potable en el país y comenzó en la península de Azuero, una de las regiones más afectadas en las últimas semanas por el suministro irregular del servicio.

La iniciativa fue ordenada por Mulino y contempla la creación de una mesa o comisión técnica que empezará a operar la próxima semana para definir las acciones prioritarias y las necesidades de financiamiento destinadas a mejorar la operación de las plantas potabilizadoras en la península.

El plan comenzó con la llegada de insumos y equipos para habilitar pozos y colocar tanques de almacenamiento en centros educativos de las ciudades de Chitré y La Villa de Los Santos, en las provincias de Herrera y Los Santos.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, designado como coordinador del plan, recorrió las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Rufina Alfaro, en La Villa, así como la toma de agua de esta última instalación, con el objetivo de evaluar las necesidades inmediatas de las infraestructuras.

Durante la jornada, el ministro estuvo acompañado por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), Antonio Tercero González; los gobernadores de Herrera, Elías Corro, y de Los Santos, Fernando González; además de personal técnico del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Orillac explicó que el plan arrancó en Azuero por ser una de las regiones con mayores problemas recientes de abastecimiento, pero aseguró que la estrategia se aplicará progresivamente en otras zonas del país que presenten dificultades similares.

Para ejecutar las acciones, el Gobierno ha desplegado más de 300 funcionarios de juntas técnicas, quienes brindarán apoyo al personal del Idaan y Conades en las labores operativas ya iniciadas.

Las medidas buscan ofrecer soluciones a corto plazo, mientras avanzan proyectos de mayor alcance como la rehabilitación de potabilizadoras existentes y la licitación para la construcción de nuevas plantas.

El plan contempla que los pozos rehabilitados y los nuevos que se perforen inyecten agua directamente a la red de distribución, complementando el suministro proveniente del río La Villa, que actualmente abastece a las potabilizadoras de la zona.

En la provincia de Los Santos ya han llegado 35 equipos electromecánicos, entre ellos bombas sumergibles, para rehabilitar 29 pozos previamente perforados. Paralelamente, se ejecuta la perforación de seis nuevos pozos y se proyecta abrir otros 16.

Como parte de las medidas inmediatas, también se han entregado insumos y equipos para garantizar el suministro de agua potable en centros educativos de Guararé y Las Tablas, con el objetivo de asegurar la continuidad de las clases.

En Chitré se instalarán tanques de reserva en varias escuelas, entre ellas Juan T. del Busto, Hipólito Pérez Tello, Tomás Herrera, John F. Kennedy, Escuela del Rosario, Evelio Dolores Carrizo, Sergio Pérez Delgado y el Colegio Papa Francisco.

De forma paralela, otros 35 pozos están siendo habilitados en la capital de Herrera, como parte de la estrategia para reforzar el abastecimiento de agua potable en la región.

Orillac adelantó que la próxima semana sostendrá nuevas reuniones con el Idaan y Conades para seguir definiendo prioridades y avanzar en la optimización del sistema de agua potable en la región.