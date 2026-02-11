  1. Inicio
Carnavales 2026: Idaan dispondrá de tanques de agua potable en Herrera y Los Santos

Emiliana Tuñón
  • 11/02/2026 10:56
Durante el carnaval, la población podrá acceder a agua potable en puntos fijos supervisados por el Ministerio de Salud.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que durante los días de carnaval se habilitarán tanques de agua potable en puntos fijos de las provincias de Herrera y Los Santos.

En Chitré y en distintos parques de Los Santos, algunos puntos han sido reubicados para garantizar que toda la población tenga acceso al agua potable. Estas acciones serán supervisadas por el Ministerio de Salud para asegurar la seguridad del suministro.

El Idaan reiteró que el agua del grifo debe utilizarse únicamente para higiene y aseo.

Además, mantendrán activos los pozos de Chitré, así como el operativo de carros cisterna, que continuará abasteciendo hospitales, centros hospitalarios y penitenciarios. La entidad también realizará monitoreo constante ante cualquier incidencia.

