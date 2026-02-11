Carnavales 2026: Idaan dispondrá de tanques de agua potable en Herrera y Los Santos

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que durante los días de carnaval se habilitarán tanques de agua potable en puntos fijos de las provincias de Herrera y Los Santos.En <b>Chitré</b> y en distintos parques de <b>Los Santos</b>, algunos puntos han sido reubicados para garantizar que toda la población tenga acceso al agua potable. Estas acciones serán supervisadas por el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud</a></b> para asegurar la seguridad del suministro.