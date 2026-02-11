Carnavales 2026: Idaan dispondrá de tanques de agua potable en Herrera y Los Santos

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que durante los días de carnaval se habilitarán tanques de agua potable en puntos fijos de las provincias de Herrera y Los Santos.

En Chitré y en distintos parques de Los Santos, algunos puntos han sido reubicados para garantizar que toda la población tenga acceso al agua potable. Estas acciones serán supervisadas por el Ministerio de Salud para asegurar la seguridad del suministro.