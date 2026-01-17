Desfile de las Mil Polleras: dónde conseguir agua potable en medio de la crisis hídrica

En medio de la crisis hídrica que afecta a la región de Azuero y mientras se aguarda la certificación oficial sobre la calidad del agua potable en la ciudad de Las Tablas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene un operativo especial para garantizar el suministro de agua durante el Desfile de las Mil Polleras, en la provincia de Los Santos.

¿En qué consiste el operativo y dónde se podrá conseguir agua potable durante el desfile?

Como parte del plan, el IDAAN mantiene la distribución de agua mediante carros cisternas, los cuales refuerzan las redes de distribución y permiten la entrega directa del recurso a comunidades y puntos estratégicos relacionados con el evento.

Además, se realiza el llenado de tanques de almacenamiento para asegurar la disponibilidad de agua durante el desarrollo del desfile.

La entidad también informó que ha puesto a disposición de la población tanques de agua potable en distintos puntos de la provincia de Los Santos, con el objetivo de brindar un desfile seguro y garantizar el acceso a agua confiable tanto para residentes como para visitantes que asistan a esta tradicional actividad cultural.

¿Por qué no se puede beber agua del grifo?

Este operativo se desarrolla en un contexto de vigilancia sanitaria del recurso hídrico. Como parte de las acciones correctivas, el IDAAN realizó la desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se mantiene a la espera de los resultados de un laboratorio externo para certificar oficialmente la calidad del agua potable en la ciudad de Las Tablas.

Aunque las pruebas iniciales realizadas por el IDAAN indican que el agua que sale de los grifos es potable, las autoridades sanitarias han reiterado que no se puede recomendar su consumo hasta que los resultados sean validados por el laboratorio externo, requisito indispensable para la certificación oficial.