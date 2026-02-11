Estados Unidos impulsa inversiones energéticas en Venezuela con visita de Chris Wright

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles 11 de febrero a Venezuela en una visita clave para avanzar la visión de una Venezuela próspera impulsada por inversiones energéticas y petroleras, según destacó la encargada de negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela en Bogotá, Laura F. Dogu. En un tuit oficial, Dogu escribió: “Bienvenido a Venezuela, @ENERGY @SecretaryWright. Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela. – LFD”. La diplomática, quien desde el 31 de enero de 2026 está radicada en Venezuela, resaltó la importancia de la misión como un puente entre las políticas energéticas norteamericanas y las reformas de Caracas hacia una mayor apertura económica y participación del capital extranjero.

Agenda del funcionario

Wright, al frente del Departamento de Energía de Estados Unidos, permanecerá en Venezuela hasta este viernes, 14 de febrero. Su agenda incluye reuniones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, altos funcionarios del Gobierno y líderes de empresas petroleras internacionales como Chevron y Repsol. Además, está previsto que visite instalaciones petroleras clave, entre ellas el proyecto Petropiar en la Faja del Orinoco. Este viaje representa la visita de más alto nivel centrada en política energética de Washington a Caracas en casi tres décadas, en un momento de reconfiguración histórica del sector energético venezolano y de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Contexto económico y energético

Según las agencias internacionales, la llegada de Wright ocurre en el marco de una reforma significativa a la ley petrolera venezolana que abre la industria a la inversión privada y extranjera, terminando con décadas de monopolio estatal bajo Petróleos de Venezuela (PDVSA). Este cambio ha sido promovido tanto por las autoridades interinas en Caracas como por el gobierno de Donald J. Trump. Estados Unidos también ha flexibilizado sanciones energéticas, emitiendo una licencia general para la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela, lo que facilita la entrada de bienes, tecnología y servicios del exterior bajo condiciones reguladas.

Sector privado y modernización