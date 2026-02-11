Estados Unidos impulsa inversiones energéticas en Venezuela con visita de Chris Wright

Según las agencias internacionales, la llegada de <b>Wright </b>ocurre en el marco de una reforma significativa a la ley petrolera venezolana que abre la industria a la inversión privada y extranjera, terminando con décadas de monopolio estatal bajo <b>Petróleos de Venezuela (PDVSA)</b>. Este cambio ha sido promovido tanto por las autoridades interinas en Caracas como por el gobierno de <b>Donald J. Trump</b>.Estados Unidos también ha flexibilizado sanciones energéticas, emitiendo una <b>licencia general para la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela</b>, lo que facilita la entrada de bienes, tecnología y servicios del exterior bajo condiciones reguladas.