¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela?

El Gobierno de Estados Unidos nombró a la diplomática Laura F. Dogu como la nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, en un movimiento significativo dentro del proceso de restablecimiento de relaciones entre Washington y Caracas que estaban suspendidas desde 2019.

La información fue confirmada por el sitio web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y por fuentes diplomáticas.

Dogu asumirá la representación estadounidense desde la Oficina Externa para Venezuela, con sede en la ciudad de Bogotá (Colombia), donde opera la misión desde el cierre de la embajada en Caracas.

Amplia trayectoria diplomática

Dogu es una diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos con más de tres décadas de experiencia en asuntos internacionales.

Antes de esta designación, se desempeñó como embajadora estadounidense en Honduras (2022-2025) y en Nicaragua (2015-2018), cargos que la posicionaron como una figura con profundo reconocimiento en la región latinoamericana.

Su carrera también incluye roles relevantes dentro del servicio exterior estadounidense: fue ministra consejera en la Embajada de Estados Unidos en México, trabajó en las misiones de Estados Unidos en Turquía, Egipto y El Salvador, y fue consejera de política exterior para el Jefe del Estado Mayor del Ejército de ese país.

Además, tuvo funciones en el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como subdirectora de un equipo especializado en recuperación de rehenes.

La trayectoria de Dogu combinada con su experiencia en política exterior, seguridad regional y relaciones multilaterales la posiciona como una figura clave para supervisar este nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.